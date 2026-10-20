Le dieron el alta al motociclista embestido por un auto en Villa Mercedes

Cristian Gil estuvo internado en terapia intensiva tras el choque ocurrido el 4 de octubre. El conductor del Peugeot 2008 fue detenido luego de darse a la fuga.

El motociclista Cristian Gil fue dado de alta y continúa su recuperación en su casa, luego de permanecer internado en terapia intensiva por las lesiones sufridas en un accidente ocurrido en Villa Mercedes.

El hecho se produjo el 4 de octubre en la esquina de Chacabuco y Pueyrredón, donde Gil fue embestido por un Peugeot 2008. Según informó la familia, el conductor del vehículo se dio a la fuga después del impacto.

Dos días más tarde, la Policía logró ubicar al automovilista, quien actualmente se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

La vida de Gil estuvo en peligro y permaneció varios días internado en terapia intensiva en el Policlínico de Villa Mercedes. Tras recibir el alta médica, continuará el proceso de recuperación junto a su familia.

“Hay días que quedan grabados para siempre en el alma de una madre, y hoy es uno de ellos”, escribió la madre del joven en redes sociales al confirmar la noticia.

En el mensaje, la mujer agradeció el acompañamiento de familiares, amigos y de las personas que rezaron por la salud de su hijo. “Hoy mi hijo vuelve a casa, superando cada obstáculo, con la fe renovada y nuestros corazones repletos de gratitud. Que Dios te siga dando fuerzas, Cristian. Hoy celebramos la vida y seguimos pidiendo justicia”, completó.

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