Un hombre quedó detenido con prisión preventiva por un siniestro vial en Villa Mercedes

Gonzalo Martín Suárez fue imputado por lesiones graves culposas agravadas, fuga y falta de asistencia a un motociclista que resultó gravemente herido.

Un hombre quedó detenido con prisión preventiva por 60 días en el marco de una causa que investiga un siniestro vial ocurrido el domingo 4 de octubre en Villa Mercedes, San Luis. El imputado es Gonzalo Martín Suárez, acusado de fugarse y no asistir a un motociclista que resultó gravemente herido.

El hecho ocurrió cerca de las 7:37, en la intersección de Pueyrredón y Chacabuco. Según la investigación y el análisis de las cámaras de seguridad, Suárez circulaba en un Peugeot 2008 gris cuando embistió a una motocicleta Yamaha roja.

De acuerdo con la Fiscalía, después del impacto el conductor no frenó ni se detuvo para asistir a la víctima. En cambio, continuó su marcha y se dio a la fuga.

El motociclista fue identificado como Cristian Gil. La imputación incluye el delito de lesiones graves culposas agravadas por darse a la fuga y no socorrer a la víctima.

Nuevas figuras penales y pruebas

A pedido de la Querella, también se incorporaron otras figuras penales vinculadas al abandono de persona y al posible ocultamiento de pruebas.

La causa sumó nuevas pruebas, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad que, según lo informado, muestran al imputado regresando al lugar del siniestro.

La decisión judicial estableció 60 días de prisión preventiva para Suárez. La Defensa solicitó la revisión de la medida, un planteo que deberá ser analizado por el Colegio de Jueces.

El abogado querellante de la familia de Cristian Gil, Gonzalo Estrada, se refirió a la resolución judicial, a la incorporación de los nuevos delitos y a los próximos pasos de la investigación en diálogo con Daniel Arce.

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