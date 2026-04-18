Lucas Villegas, campeón nacional de los 100 metros con 10.33: histórico 1-2 de Villa Mercedes

La ciudad de Villa Mercedes volvió a destacarse en el atletismo nacional tras una actuación sobresaliente en la prueba reina de la velocidad. Los hermanos Lucas Villegas y Tomás Villegas, representantes de “Mercedes Pista y Campo”, lograron el primer y segundo puesto en los 100 metros llanos, consolidando un resultado histórico para el deporte local.

En la final, Lucas Villegas se consagró campeón nacional con un tiempo de 10.33 segundos, mientras que su hermano Tomás Villegas obtuvo el subcampeonato con una marca de 10.34 segundos, en una definición ajustada que reflejó el alto nivel competitivo de ambos atletas.

Este resultado no solo marca un logro deportivo significativo, sino que también les permitió a los dos velocistas asegurar su clasificación al Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se disputará en Perú, donde representarán a la Argentina en una de las competencias más importantes de la región.

El desempeño de Lucas Villegas ratifica su crecimiento sostenido dentro del atletismo nacional. Semanas atrás, ya había sido noticia por mejorar su marca personal en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), consolidándose como una de las principales promesas de la velocidad argentina.

Desde el espacio deportivo “Mercedes Pista y Campo”, destacaron el trabajo constante y la proyección de ambos atletas, quienes continúan posicionando a San Luis y, en particular, a Villa Mercedes, en el mapa del atletismo nacional e internacional.