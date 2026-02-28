Tomás Villegas logró el 5° puesto sudamericano y batió el récord argentino U23 en Cochabamba

El atletismo argentino volvió a tener protagonismo internacional y Villa Mercedes fue parte central de esa historia. El velocista Tomás Villegas consiguió el 5° puesto en la final sudamericana de los 60 metros en el Campeonato Sudamericano de Pista Cubierta, que se disputa en Cochabamba, Bolivia, y además estableció un nuevo récord argentino U23 con un tiempo de 6.69 segundos.

La información fue confirmada por el entrenador de la Selección Nacional de Atletismo, el mercedino Mario Quiroga, quien expresó su satisfacción por el resultado obtenido por su dirigido.

Villegas, quien fue el menor de los ocho finalistas, protagonizó una actuación histórica al quebrar la marca nacional en la categoría Sub 23, consolidándose como una de las grandes promesas de la velocidad argentina.

El registro de 6.69 segundos no solo le permitió competir de igual a igual ante los mejores del continente, sino también posicionarse entre los atletas más destacados del torneo.

Un logro con sello mercedino

El entrenador Mario Quiroga, integrante del cuerpo técnico nacional en el certamen continental, celebró el resultado con emoción.

“Gracias por los saludos. Estamos chochos”, expresó tras conocerse la marca y la ubicación final del atleta.

El desempeño de Villegas reafirma el trabajo que se viene desarrollando desde Mercedes Pista y Campo, con una planificación enfocada en la explosividad y la técnica específica para pruebas de velocidad en pista cubierta.

Contexto de máxima exigencia

El Sudamericano se desarrolla en un estadio indoor, con una pista de 60 metros, modalidad que exige precisión absoluta en la largada y en la aceleración inicial. Además, la competencia se realiza en altura, en la ciudad boliviana de Cochabamba, uno de los escenarios habituales del atletismo continental.

El resultado obtenido por el atleta mercedino representa un salto de calidad para el deporte local y ratifica el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia de San Luis.