Un hombre asesinó a puñaladas a su hijo e intentó suicidarse

El nene presentaba dificultades motoras en las extremidades inferiores y su familia había abierto una cuenta en Facebook (“Todos con Zamir”), destinada a colectar fondos para su tratamiento.

A la luz de las escalofriantes declaraciones del padre, todo indicaría que el criminal intentó justificar su accionar apoyándose en el supuesto padecimiento de su hijo por la discapacidad que sufría.

“Zamir nunca será alguien normal. Pido un millón de disculpas a todos los que les hice daño, no fue mi intención. No quiero que nadie me llore ni me lamente, ni nada. Quiero que se olviden de mí”, sostuvo el hombre en la grabación.

Luego del ataque feroz, el padre intentó suicidarse con una escopeta, pero no lo logró. En principio, quedó internado y se encuentra en grave estado. Dada la complejidad de las lesiones, debió ser trasladado a un hospital en la capital de Formosa. CA/ED