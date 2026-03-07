Villa Mercedes: el video del ataque con arma blanca que terminó con un joven gravemente herido y la polémica liberación del acusado

Villa Mercedes vuelve a estar en el centro de la atención judicial tras difundirse un video que muestra parte de la secuencia del ataque con arma blanca ocurrido días atrás y que dejó a un joven gravemente herido. El episodio derivó en una causa por tentativa de homicidio que tiene como imputado a Carlos Camilo Roldán, quien recuperó la libertad este viernes por decisión judicial.

El material audiovisual llegó a la redacción de VillaMercedes.Info acompañado por el testimonio de una persona que presenció los hechos. En las imágenes se observa el momento en que Roldán llega al lugar a bordo de una motocicleta, conducida por otra persona.

Según se aprecia en el video, Roldán —vestido con una remera fucsia— desciende rápidamente del vehículo y se dirige hacia un joven identificado como Juan, a quien increpa inicialmente de manera verbal.

De acuerdo al relato de testigos, la víctima se encontraba frente a su hijo de 6 años y con otro bebé de 11 meses en brazos. Ante la situación, logró alejar a los niños del lugar mientras la discusión comenzaba a escalar.

La secuencia del ataque

En las imágenes se observa cómo la discusión se traslada hacia la calle, donde ambos hombres continúan forcejeando. En ese momento, Juan cae al pavimento y recibe una herida de arma blanca, que posteriormente fue considerada de gravedad.

Tras el ataque, un familiar trasladó al joven herido en motocicleta hasta el centro de salud del barrio Eva Perón. Posteriormente, personal del SEMPRO lo derivó al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde quedó internado para recibir atención médica especializada.

Una de las fotografías difundidas muestra la motocicleta utilizada para el traslado cubierta de sangre, reflejando la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.

La liberación del imputado generó indignación

La decisión judicial de ordenar la liberación de Carlos Camilo Roldán, imputado por tentativa de homicidio, generó indignación y preocupación entre familiares y allegados del joven herido.

Según manifestaron, consideran que Roldán no debería estar en libertad mientras avanza la investigación, ya que sostienen que el ataque no fue una riña espontánea, sino un hecho que habría sido premeditado.

Los familiares afirman que el video evidencia que el acusado llegó directamente al lugar para confrontar a la víctima, lo que, según su interpretación, demostraría una intención previa de agresión.

El trasfondo del conflicto

De acuerdo con trascendidos vinculados a la causa, el origen del conflicto estaría relacionado con un problema personal vinculado a una relación de pareja, aunque esa circunstancia aún forma parte de la investigación judicial.

Mientras tanto, la causa continúa en manos de la Justicia de San Luis, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes en torno al ataque ocurrido en Villa Mercedes.

