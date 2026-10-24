Alfredo “Puly” Villegas se consagró campeón del mundo con Argentina en pelota de cuero

El puntano y Facundo Andreasen derrotaron a España por 15-9 y 15-6 en la final de pelota de cuero en trinquete.

Alfredo “Puly” Villegas se consagró campeón del mundo con la Selección argentina de pelota vasca. Junto al bonaerense Facundo Andreasen, el puntano venció a España por 15-9 y 15-6 en la final de la modalidad pelota de cuero en trinquete.

La dupla argentina resolvió el encuentro en dos sets y alcanzó un título que ambos deportistas buscaban desde hacía varios años.

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Una consagración buscada desde 2021

Después de la victoria, Villegas, de 32 años, expresó la importancia del logro y destacó la pasión con la que vive la competencia. “Yo lo vivo así, esta es mi vida, mi pasión. Me conoce todo el mundo, que llevo una adrenalina impresionante dentro de la cancha y que amo ganar más que cualquier cosa en la vida. Hoy la misión fue cumplida con Facundo”, afirmó.

El jugador puntano recordó que en 2021 le había transmitido a Andreasen su convicción de que podían ganar la Copa del Mundo. “En el 2021 le dije a Facu: ‘Siento por dentro que podemos ganar la Copa del Mundo’. A principio de año le dije lo mismo y cada vez que jugábamos me preguntaba: ‘¿Lo sentís?’, y le decía que ‘sí, lo siento cada vez más profundo’”, relató.

La consagración llegó después de varias participaciones en las que la pareja también sufrió derrotas. “Lo buscamos muchas veces con Facu, nos tocó perder, pero seguimos así hasta ganarlo”, sostuvo Villegas.

El reconocimiento al equipo y a su familia

El campeón del mundo valoró el trabajo del seleccionado argentino durante la competencia. “Formamos un equipo divino con todo el seleccionado, entrenadores, dirigentes, todos aportaron su granito de arena para este logro”, señaló.

Villegas también agradeció el respaldo de su familia y del público argentino. “Sin ellos no seríamos lo que somos. Mi esposa en lo personal me banca a morir, los tres niños me acompañan y están acá conmigo, a toda esta gente maravillosa que hoy hizo una hinchada inolvidable”, manifestó.

Sobre el apoyo recibido durante el torneo, agregó: “No sé si fue mi mejor campeonato a nivel todo, porque fue impresionante lo que nos transmitían, una energía tremenda y hoy entre todos sacamos adelante este partido y somos campeones del mundo absoluto”.

El deportista, que se definió como una persona creyente, también afirmó: “Ya no se le puede pedir más a Dios. Soy una persona muy creyente y le pido siempre que nos acompañe”.

Otro título para la dupla argentina

El campeonato mundial no fue el único título conseguido por Villegas y Andreasen durante 2026. La dupla también obtuvo la medalla de oro en la disciplina paleta de goma en trinquete masculino, durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.