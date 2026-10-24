Colapinto terminó 15° en la tercera práctica libre del GP de Estados Unidos

El piloto argentino mejoró su registro durante la sesión, pero no pudo sostenerse entre los diez primeros. Lewis Hamilton fue el más rápido en Austin.

Colapinto terminó en el decimoquinto puesto de la tercera práctica libre del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, disputada este sábado en el Circuito de las Américas de Austin. Lewis Hamilton, con Ferrari, fue el más rápido de la sesión.

El piloto argentino comenzó con un registro de 1:40.241, que inicialmente lo dejó en la última posición. Según la cobertura, Alpine inició la tanda con una elevada carga de combustible y neumáticos medios, con el objetivo de trabajar sobre el ritmo de carrera para el domingo.

Publicidad

En una vuelta posterior, Colapinto logró mejorar sus tiempos y llegó a ubicarse dentro del top 10. Sin embargo, tras los giros de los demás pilotos, descendió hasta el decimoquinto lugar, con una marca de 1:36.251.

Hamilton lideró la práctica

Hamilton encabezó la clasificación de la FP3 con un tiempo de 1:34.893. Max Verstappen, de Red Bull, quedó segundo a 0.168 segundos, mientras que Charles Leclerc, compañero de Hamilton en Ferrari, finalizó tercero a 0.234.

El top cinco lo completaron Kimi Antonelli y George Russell, ambos de Mercedes. Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Lando Norris, Pierre Gasly e Isack Hadjar completaron los diez primeros puestos.

La sanción que condiciona al argentino

Colapinto afronta una penalización de diez puestos en la parrilla para la carrera del domingo por un cambio en la unidad de potencia eléctrica. La sanción fue confirmada durante la primera práctica libre, cuando también se informó el reemplazo de la unidad de control electrónico.

En la FP2 del viernes, el argentino también había terminado decimoquinto. En esa jornada, Alpine priorizó las tandas largas, los ensayos con tanques llenos y la preparación de una estrategia de remontada ante la penalización.

En la primera práctica libre, Colapinto había finalizado decimoséptimo, mientras que Leclerc había marcado el mejor tiempo.

La clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos comenzará a las 18:00. La carrera está prevista para el domingo a las 17:00, en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.