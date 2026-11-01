Boca le ganó 1-0 a River en un Superclásico caliente por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel

Boca se impuso en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura con un gol de Lautaro Di Lollo. River terminó con nueve jugadores y el equipo local quedó a un paso de quedarse con la tabla anual.

Boca le ganó 1-0 a River en un Superclásico marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Lautaro Di Lollo convirtió el único gol en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El defensor de River fue expulsado a los 10 minutos del primer tiempo, luego de que el árbitro Nicolás Ramírez revisara en el VAR un agarrón sobre Miguel Merentiel, quien se iba mano a mano con el arquero.

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Con un jugador más, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena abrió el marcador a los 27 minutos. Sebastián Villa ejecutó un córner desde la derecha y Di Lollo conectó un cabezazo para superar a Santiago Beltrán.

River terminó con nueve jugadores

River intentó reacomodarse durante el complemento, pero no logró sostener la reacción inicial. El conjunto visitante reclamó algunas decisiones arbitrales, entre ellas una posible segunda amarilla para Leandro Paredes y un presunto penal sobre Nicolás Otamendi que no fue revisado.

A los 34 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Montiel recibió la tarjeta roja directa por una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco. El lateral, además, realizó gestos hacia los hinchas de Boca mientras dejaba el campo de juego.

Con dos hombres de ventaja, Boca administró la pelota y controló el tramo final. Alan Velasco tuvo una ocasión clara, pero su remate pegó en el palo izquierdo del arco de River.

Qué significa el triunfo para Boca y River

La victoria dejó a Boca dependiendo de sí mismo en la última fecha para quedarse con la tabla anual. Según la información consignada en la cobertura, si derrota a Defensa y Justicia en su próximo compromiso se consagrará campeón de esa clasificación.

Además, el Xeneize aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores. River, en tanto, se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, aunque el resultado complica sus posibilidades de acceder a la Libertadores por la tabla anual.

La síntesis del Superclásico

Torneo: Torneo Clausura, fecha 15.

Resultado: Boca 1-0 River.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Gol: 27 minutos del primer tiempo, Lautaro Di Lollo (B).

Expulsados: Lucas Martínez Quarta (R), a los 10 minutos del primer tiempo; Gonzalo Montiel (R), a los 34 del segundo tiempo.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.