Dos personas fueron demoradas tras un disturbio entre familias en Villa Mercedes

Una mujer de 31 años y un joven de 21 fueron trasladados al hospital y luego quedaron alojados en la Comisaría Seccional 8°.

Dos personas fueron demoradas este sábado 31 de octubre por la tarde luego de una serie de disturbios entre familias registrados en la intersección de las calles Riobamba y Lamadrid, en la ciudad de Villa Mercedes.

En primera instancia, policías del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar y observaron a una mujer de 31 años en actitud agresiva. Según se informó, la mujer arrojó un cuchillo tipo serrucho que llevaba entre sus prendas.

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Ante su negativa a deponer la actitud, los efectivos la redujeron y demoraron. Además, secuestraron el cuchillo que había arrojado previamente.

La mujer presentaba lesiones en el rostro y las piernas. Por ese motivo, fue trasladada al hospital para su evaluación médica y, posteriormente, a la Comisaría Seccional 8°.

Un segundo procedimiento en el mismo lugar

Más tarde, los uniformados recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales por un nuevo disturbio en el mismo sector.

Al llegar, observaron una aglomeración de personas que señalaban a un joven de 21 años como protagonista de los incidentes. De acuerdo con la información suministrada, el joven había mantenido inconvenientes previamente con integrantes de una familia del lugar.

El joven fue demorado y manifestó haber sido agredido físicamente por integrantes de la familia de la mujer demorada con anterioridad. Presentaba escoriaciones e inflamación en distintas partes del cuerpo.

Luego del procedimiento, fue trasladado al hospital para recibir atención médica y posteriormente quedó alojado en la Comisaría Seccional 8°, donde continuaron las diligencias de rigor.