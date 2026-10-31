Halloween 2026 en Villa Mercedes: una multitud de chicos disfrazados salió a las calles en busca de dulces

La celebración de Halloween tuvo una importante convocatoria en el centro de Villa Mercedes, donde niños acompañados por sus familias recorrieron comercios y calles céntricas con originales disfraces.

Los festejos se extendieron durante el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, con actividades recreativas, propuestas culturales y fiestas temáticas en distintos sectores de la ciudad.

Villa Mercedes vivió un fin de semana marcado por los disfraces, las golosinas y las celebraciones de Halloween 2026. Una gran cantidad de niños, acompañados por sus padres y familiares, salió a recorrer las calles céntricas de la ciudad para participar del tradicional pedido de dulces, una costumbre que ha ganado presencia en los últimos años.

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Brujas, fantasmas, esqueletos, vampiros, personajes de películas y distintas creaciones de fantasía formaron parte de una jornada en la que también participaron adolescentes y adultos que se sumaron con sus propios disfraces.

La tradicional expresión “dulce o truco” volvió a escucharse entre los pequeños que, con bolsas, recipientes y calabazas decorativas, recorrieron distintos comercios en busca de golosinas.

Las imágenes registradas durante la celebración reflejan la participación de familias y grupos de amigos que aprovecharon la fecha para compartir una actividad diferente en el espacio público.

El microcentro, uno de los principales puntos de encuentro

Una de las convocatorias más importantes de este sábado 31 de octubre tuvo como escenario el microcentro de Villa Mercedes, donde comerciantes organizaron una propuesta recreativa con el acompañamiento de la Municipalidad, a través del área de Centro Comercial a Cielo Abierto.

Las actividades fueron programadas desde las 17:00, con epicentro en la esquina de Junín y Pedernera, y una extensión hacia la peatonal, calle Lavalle y las arterias transversales.

La iniciativa contempló juegos, peloteros, música, espacios de arte y pintura, además de un buzón de buenos deseos. También se anunció la participación de estudiantes de la Escuela Secundaria de Arte Gaspar Di Gennaro.

Los locales comerciales fueron convocados a decorar sus vidrieras y entregar golosinas, mientras que la propuesta permitió la participación de niños con disfraces elaborados, accesorios temáticos o vestimenta cotidiana.

Camila Forastello, responsable del área municipal de Centro Comercial a Cielo Abierto, explicó durante la presentación que la actividad surgió por iniciativa de los propios comerciantes, con el objetivo de generar un espacio de recreación para las familias y acompañar el movimiento comercial del sector.

Dos jornadas con fiestas y actividades en distintos puntos de la ciudad

La celebración no se limitó al recorrido infantil por el centro. Durante el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, distintos espacios de Villa Mercedes incluyeron en su programación encuentros, fiestas de disfraces y actividades relacionadas con Halloween.

El viernes, Oculto, ubicado en Pedernera 541, anunció una edición especial de su fiesta Ritual, con una propuesta temática y entrega de dulces.

Por su parte, el Complejo Héctor Aubert, en Las Heras 150, organizó la segunda edición de su fiesta Halloween, denominada Hallow V2, con música de DJ, disfraces y ambientación especial. La organización había anunciado una convocatoria superior a las 3.000 personas, aunque esa cifra correspondía a la previa del evento y no a un balance final de asistencia.

Para el sábado, el Complejo Molino Fénix programó una edición especial de Level Up, desde las 14:00 y con entrada gratuita. La propuesta incluía concursos de cosplay, premios a los mejores disfraces, actividades para aficionados a los videojuegos, trivias, stands, espectáculos musicales y una búsqueda del tesoro.

También se anunciaron fiestas temáticas en Estación 57, sobre Los Álamos y Calle Angosta; Boliche Don Miranda, en Calle Angosta y Mitre; y otros espacios nocturnos de la ciudad, con música, karaoke y concursos de disfraces.

La variedad de propuestas permitió que Halloween tuviera actividades dirigidas tanto al público infantil y familiar como a jóvenes y adultos.

Una tradición que llegó desde otras culturas

Aunque Halloween suele asociarse principalmente con Estados Unidos, sus antecedentes históricos se remontan a antiguas celebraciones europeas.

La festividad tiene parte de sus raíces en Samhain, una celebración de los pueblos celtas vinculada con el final de la temporada de cosechas y el comienzo del período invernal. Según las creencias de aquella época, durante esa transición se debilitaba la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Con el paso de los siglos, algunas de estas costumbres se relacionaron con la víspera del Día de Todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre.

La expresión inglesa All Hallows’ Eve, que significa víspera de Todos los Santos, evolucionó hasta convertirse en la palabra Halloween.

El uso de disfraces, las calabazas talladas y el recorrido de los niños por las viviendas para pedir golosinas se incorporaron y transformaron a lo largo del tiempo, hasta dar lugar a la celebración contemporánea que se extendió a numerosos países.

Halloween y su presencia en Villa Mercedes

En Argentina, Halloween no constituye una celebración tradicional del calendario nacional ni un feriado, pero ha adquirido visibilidad a través de actividades comerciales, establecimientos recreativos, reuniones particulares y propuestas culturales.

En Villa Mercedes, la celebración de este 2026 volvió a poner de manifiesto esa presencia, especialmente entre los niños y sus familias.

Los comercios del centro también participaron de la previa con la venta de disfraces, máscaras, accesorios y elementos decorativos. Algunos prepararon bolsas de golosinas para recibir a los pequeños durante la jornada del sábado.

Más allá de las diferentes opiniones que despierta una celebración de origen extranjero, la convocatoria permitió observar una particular apropiación local de la fecha, con actividades organizadas por comerciantes, instituciones y espacios de entretenimiento.

De esta manera, Halloween 2026 dejó en Villa Mercedes un fin de semana de encuentros familiares, disfraces y recorridos por las calles, con los más pequeños como protagonistas de una tradición que continúa sumando participantes en la ciudad.