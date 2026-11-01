Una joven y cuatro nenes murieron en un incendio en Chaco y detuvieron a su pareja

El hombre, de 25 años, quedó a disposición de la Justicia. Las víctimas tenían entre seis meses y cinco años; los investigadores detectaron cortes y quemaduras en algunos de los cuerpos.

Un incendio ocurrido este domingo por la mañana en una vivienda del barrio Matadero, en Quitilipi, Chaco, dejó cinco víctimas fatales: una joven de 22 años y cuatro nenes de entre seis meses y cinco años. La pareja de la mujer, de 25 años, fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho se conoció cerca de las 6, cuando efectivos policiales llegaron a una casa ubicada en inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. La construcción tenía sectores realizados con madera y nylon, y parte de la estructura estaba afectada por el fuego.

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En el lugar, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo e inconsciente, quien luego fue identificado como Alberto Luis Ávalos. También hallaron a un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local, aunque el niño ingresó sin signos vitales.

Dentro de la vivienda fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas. Dos menores estaban en un sector construido con madera y nylon, mientras que una mujer y una nena se encontraban en otra habitación. Un médico constató los fallecimientos en el lugar.

Quiénes fueron las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; y sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4. Los dos últimos eran hijos de M.A., hermana de Rocío, quien vive a pocos metros de la vivienda.

El quinto menor involucrado era Bernardo Ávalos, de seis meses e hijo de Rocío. El bebé había sido trasladado al hospital, pero ingresó sin signos vitales.

La investigación judicial

Según la información policial, Ávalos fue examinado por profesionales médicos, quienes le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. El informe también consignó “signo de escoriación en forma de lazo en zona cervical, lesiones múltiples por agresión por contusión y signo de posible intoxicación con drogas”. Luego de recibir atención médica, quedó bajo custodia policial.

El fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial y del médico policial.

Los exámenes realizados a los cuerpos detectaron que los tres menores encontrados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Rocío Aranda, se constató una “escoriación en la región lumbar”, mientras que el bebé de seis meses tenía “livideces en las zonas del cuello y dorsal”. Por esos hallazgos, la Fiscalía ordenó autopsias para todas las víctimas.

Durante las pericias en la casa, los especialistas secuestraron tres celulares, un cuchillo tipo tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas que también serían similares a sangre.

Personal de la División Bomberos de Sáenz Peña trabajó en el lugar y trasladó los cuerpos a la morgue judicial de esa ciudad.

El fiscal Valero ordenó finalmente la aprehensión del principal sospechoso, señalado en la causa como presunto autor. La investigación fue caratulada inicialmente como supuesto homicidio y el detenido será alojado en la Comisaría de Machagai.