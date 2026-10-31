Cinco integrantes de una familia fueron encontrados muertos en Merlo

La Policía investiga si un hombre asesinó a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida en una vivienda de Mariano Acosta.

Una familia de cinco integrantes fue encontrada muerta este viernes dentro de una vivienda de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. La hipótesis inicial de los investigadores es que el hombre asesinó a su pareja y a los tres hijos de ambos antes de quitarse la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44. Los menores tenían 10, 12 y 14 años. Según la información disponible, todos eran venezolanos.

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El hallazgo en la vivienda

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Mercedes al 2400. Rivero Mejías no se había presentado a trabajar y, luego de no poder comunicarse con ella, un compañero se dirigió hasta la propiedad.

Como nadie respondió a la puerta, el hombre se asomó por una ventana y observó los cuerpos en el interior. Luego dio aviso al 911.

De acuerdo con fuentes policiales, los cinco integrantes estaban en una habitación y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. Junto al cuerpo de Soihit Meza, que tenía una única herida, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Sarsilmaz.

La investigación judicial

Las primeras pericias apuntan a que Soihit Meza habría disparado contra Rivero Mejías y los tres chicos antes de suicidarse. Los peritos observaron que el hombre tenía un orificio de bala en la cabeza, mientras que los demás presentaban dos cada uno.

Vecinos del lugar habrían escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves. También señalaron que la familia parecía ser nueva en el barrio y que se había mudado desde Marcos Paz.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini.

Personal de Policía Científica trabajó en el domicilio. Las autopsias buscarán establecer la secuencia de los hechos y el momento en que ocurrieron las muertes.