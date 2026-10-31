El Gobierno prepara la agenda para la visita del papa León XIV a la Argentina

Javier Milei recibirá al pontífice en Aeroparque y participará de algunas actividades oficiales durante sus tres jornadas en el país.

El Gobierno ultima los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para desarrollarse durante tres jornadas, y definió la presencia de funcionarios nacionales en las principales ceremonias religiosas. El papa será recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery.

Este lunes se realizará el último encuentro de coordinación con la delegación del Vaticano para revisar el cronograma de actividades. La reunión tendrá lugar por la tarde en el Palacio San Martín.

Publicidad

Participarán el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; y Mara Gorini, colaboradora de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por parte de la Santa Sede asistirán integrantes de la Oficina de Viajes, entre ellos el responsable de coordinar los desplazamientos del pontífice y el conductor del papamóvil.

Las actividades previstas en Buenos Aires

El encuentro permitirá ajustar los detalles logísticos de las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Tras su arribo desde Montevideo, Milei recibirá al papa en Aeroparque y luego mantendrá una reunión bilateral con él en la Casa Rosada. La primera jornada concluirá con un evento en el Palacio Libertad, donde está previsto que el mandatario argentino pronuncie un discurso.

El lunes 9, el Presidente asistirá a la primera misa que León XIV ofrecerá en el país, en el Monumento a los Españoles. También se espera la presencia de la totalidad del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto con integrantes de su administración.

Tanto el acto del Palacio Libertad como la ceremonia religiosa podrían ser transmitidos por cadena nacional, según indicaron fuentes oficiales.

La visita a Córdoba y el cierre en Luján

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba, donde está prevista una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; las ministras Sandra Pettovello, de Capital Humano, y Alejandra Monteoliva, de Seguridad; el gobernador Martín Llaryora y miembros de su Gabinete.

Durante la última jornada, el pontífice visitará la Basílica de Luján. En esa actividad, el Gobierno estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También asistirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Milei acompañará la partida del papa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prevista para las 14, cuando el pontífice viaje hacia Perú para continuar con la última etapa de su gira por el continente.

Las actividades sin representación oficial

El oficialismo aclaró que no habrá representación nacional en otras actividades de carácter pastoral y social incluidas en el cronograma.

Entre ellas se encuentran la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el encuentro con el clero en Córdoba y la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

La misma decisión alcanzará al encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) y a la recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.