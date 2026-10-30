La Caminata Rosa reunió a familias para concientizar sobre el cáncer de mama

La caminata se realizó este viernes 30 de octubre en el marco de las actividades por Octubre Rosa, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de los controles y la detección temprana del cáncer de mama.
La movilización comenzó en la Plaza del Sesquicentenario y finalizó en la peatonal ubicada frente al Banco Nación. Allí se desarrolló la denominada Peatonal Rosa, con una propuesta que incluyó Zumba y actividades de testeos, captación, promoción y prevención.
En la jornada participaron los equipos de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 12 de Octubre y Llorente Ruiz.
Muchas familias se sumaron a la iniciativa y lucieron prendas de color rosa como símbolo de acompañamiento, lucha y concientización frente al cáncer de mama.