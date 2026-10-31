Robaron el auto de un hombre de 80 años en Villa Mercedes y buscan un Renault Logan

El vehículo fue sustraído este sábado por la mañana frente a una vivienda del barrio Ciudad Jardín. Tiene la tapa del baúl negra y la Policía pidió información al 911.

Un hombre de 80 años sufrió el robo de su auto este sábado alrededor de las 7:40, frente a su vivienda del barrio Ciudad Jardín, en Villa Mercedes. La Policía busca un Renault Logan gris plata con la tapa del baúl negra.

Según fuentes policiales, el jubilado había sacado el vehículo del garaje y lo dejó estacionado y en marcha sobre la bajada de su domicilio mientras regresaba a cerrar el portón, que solo se traba desde adentro.

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Pocos segundos después, el hombre advirtió que ya no escuchaba el motor. Al salir de la vivienda, comprobó que el auto ya no estaba. El damnificado no vio a los autores ni pudo precisar hacia dónde escaparon.

La denuncia y la búsqueda del vehículo

Inmediatamente, el hombre se dirigió a la Comisaría Seccional 11°, donde radicó la denuncia. Desde esa dependencia informaron el hecho por radio a toda la red policial, incluidos los puestos limítrofes.

El rodado sustraído es un Renault Logan modelo 2013, de color gris plata, dominio NHH 540. Su principal rasgo distintivo es la tapa del baúl de color negro.

Al momento del robo, el vehículo tenía tres cuartos de tanque de nafta y medio tanque de GNC.

Quienes vean el auto o tengan información que pueda ayudar a encontrarlo pueden comunicarse con la Comisaría Seccional 11° o llamar al 911.