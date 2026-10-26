Flávio Bolsonaro pedirá anular las elecciones de Brasil y no reconocerá el triunfo de Lula

El candidato del Partido Liberal anunció que presentará recursos ante el Tribunal Superior Electoral y denunció presuntas irregularidades durante el balotaje.

Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de las elecciones de Brasil y que no reconocerá el resultado del balotaje que consagró ganador al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. El dirigente presentará recursos formales ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, afirmó que cuestionará la validez de los comicios por un presunto “abuso de poder y propaganda electoral indebida” durante la jornada de votación.

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Los argumentos anunciados ante la Justicia electoral

El dirigente sostuvo que “lo que pasó no es normal” y calificó los acontecimientos de la jornada como “una canallada inexplicable” y una “barbaridad”. También denunció que los observadores de su partido fueron retirados de la sala de seguridad.

Desde el equipo de campaña de Bolsonaro cuestionaron el funcionamiento de las urnas electrónicas de modelos más antiguos. Además, objetaron decisiones judiciales vinculadas con la extensión del horario de votación, que se prolongó de las 17 a las 19, por disposición del magistrado Cristiano Zanin.

El resultado del balotaje en Brasil

Lula da Silva derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta y obtuvo el 51,77% de los votos, frente al 48,23% alcanzado por su adversario, según los datos consignados en el material de origen. El triunfo le permitió renovar su mandato presidencial.

El Tribunal Superior Electoral deberá analizar los argumentos técnicos y legales que presente el equipo de Flávio Bolsonaro para determinar si da curso o rechaza los planteos.

En declaraciones posteriores a la elección, Lula afirmó: “Participé de muchas elecciones; nunca vi tanta mentira”.