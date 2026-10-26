Villa Mercedes: una semana con cambios de temperatura, lluvias y posibles tormentas hacia el fin de semana

Del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre, la ciudad tendrá jornadas frescas, un repunte térmico que podría alcanzar los 30 °C y nuevas condiciones de inestabilidad.

El último tramo de octubre estará marcado por variaciones de temperatura y episodios de inestabilidad en Villa Mercedes y el departamento General Pedernera, según el análisis de los pronósticos meteorológicos disponibles para la región.

La semana comenzará con abundante nubosidad y temperaturas moderadas. Para el martes 27 se prevé un descenso térmico acompañado de lluvias, mientras que entre miércoles y viernes las condiciones tenderán a mejorar, con un marcado incremento de la temperatura hacia el cierre de la semana laboral.

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El panorama volvería a modificarse durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, cuando los modelos anticipan nuevas probabilidades de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas.

Temperaturas mínimas y máximas estimadas en °C para Villa Mercedes. Datos de pronóstico consultados el 26/10/2026; sujetos a actualización.

El martes, primera jornada de atención por lluvias

El lunes 26 de octubre tendrá una máxima cercana a los 23 °C, con nubosidad predominante y bajas probabilidades de precipitaciones durante las horas diurnas. Sin embargo, la inestabilidad podría incrementarse durante la noche y la madrugada siguiente.

Para el martes 27, las previsiones muestran un descenso de la máxima hasta aproximadamente 19 °C. Se anticipan lluvias durante la madrugada y nuevos episodios de precipitaciones entre las primeras horas de la tarde y media tarde.

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM) también contempla condiciones inestables para el martes, aunque con diferencias en los valores térmicos respecto de otros pronósticos.

Miércoles y jueves: mejoramiento del tiempo

A partir del miércoles 28 se espera una recuperación de las condiciones meteorológicas, con mayor presencia de sol y una temperatura máxima estimada en 25 °C para Villa Mercedes.

El jueves 29 mantendría un ambiente agradable, alternando períodos soleados con nubosidad variable. Las temperaturas oscilarían entre 13 °C y 24 °C, con probabilidades relativamente bajas de precipitaciones.

Estas dos jornadas aparecen como las más favorables para desarrollar actividades al aire libre, aunque el pronóstico podría experimentar modificaciones.

Viernes: la temperatura podría llegar a los 30 grados

El viernes 30 de octubre se perfila como el día más cálido de la semana, con una máxima estimada en torno a los 30 °C.

Durante buena parte de la jornada predominarían las condiciones soleadas o parcialmente nubladas. No obstante, hacia la tarde podrían producirse chaparrones aislados, en un contexto de aumento de temperatura e inestabilidad atmosférica.

Fin de semana con posibilidad de tormentas

Para el sábado 31, se proyecta una disminución de las temperaturas máximas hasta aproximadamente 23 °C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde.

El domingo 1 de noviembre podría comenzar con mejores condiciones, pero nuevamente se prevé un incremento de la inestabilidad después del mediodía. La máxima rondaría los 25 °C.

Estas previsiones representan escenarios meteorológicos posibles y no equivalen, por sí mismas, a una alerta oficial por tormentas fuertes o severas.

¿Qué impacto podría tener el tiempo en Villa Mercedes y sus alrededores?

En el departamento General Pedernera, las condiciones previstas merecen especial seguimiento por sus posibles efectos sobre las actividades cotidianas, la circulación y la producción rural.

La combinación de precipitaciones y períodos de inestabilidad podría afectar los desplazamientos por caminos rurales, especialmente en sectores donde las lluvias recientes hayan deteriorado la superficie de circulación.

Para quienes transiten por las rutas nacionales 7 y 8 y los accesos a Villa Mercedes, Villa Reynolds, Justo Daract y localidades cercanas, se recomienda prestar atención a las condiciones de visibilidad y a la posible presencia de agua sobre la calzada durante los episodios de lluvia.

En el ámbito productivo, la variabilidad meteorológica también será un factor para considerar en la planificación de tareas agrícolas y ganaderas, particularmente durante el martes y el fin de semana.

Alertas meteorológicas: qué está confirmado

La REM había emitido una advertencia el viernes 23 de octubre por posibles tormentas de variada intensidad durante ese fin de semana, con alcance a los departamentos Dupuy, Pedernera y Chacabuco. El informe contemplaba posibles lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas fuertes. Esa advertencia correspondía al período anterior y no debe presentarse como una alerta vigente para esta semana.

La recomendación es seguir las actualizaciones de los organismos meteorológicos, especialmente ante posibles modificaciones en la intensidad, distribución y horarios de las precipitaciones.

En síntesis, Villa Mercedes tendrá una semana primaveral variable, con lluvias probables el martes, mejoramientos temporarios durante miércoles y jueves, temperaturas cercanas a los 30 grados el viernes y un nuevo período de inestabilidad durante el fin de semana.