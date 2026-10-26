Milei evitó saludar a Lula tras su triunfo y el Gobierno analiza el impacto en Brasil

El presidente brasileño ganó el balotaje con el 51,76% de los votos frente a Flávio Bolsonaro. En la Casa Rosada evalúan efectos regionales y posibles repercusiones en la política argentina.

Milei evitó saludar a Luiz Inácio Lula da Silva después de su triunfo en el balotaje presidencial de Brasil, mientras el Gobierno argentino analiza las consecuencias regionales y el posible impacto de la elección en la política local.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en el Poder Ejecutivo conviven distintas lecturas sobre el resultado. Algunos funcionarios consideran que la victoria de Lula puede favorecer el objetivo del presidente argentino de consolidar un vínculo directo con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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Otros integrantes del oficialismo, en cambio, advierten que el resultado brasileño podría beneficiar al peronismo de cara a las elecciones argentinas de 2027. “Falta un año para la elección en la Argentina. Un año es demasiado, pero ya hoy se ve una tendencia complicada”, sostuvo una fuente libertaria con experiencia política.

Las razones que atribuye el Gobierno brasileño al resultado

En la Casa Rosada atribuyeron la derrota de Flávio Bolsonaro a una combinación de factores. Entre ellos mencionaron el impacto de las últimas medidas económicas, los cambios en la jornada laboral y el rechazo que algunas propuestas generaron entre mujeres y jóvenes.

También señalaron que Lula consiguió capitalizar una parte importante de los votos obtenidos por otros candidatos durante la primera vuelta. El presidente del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso con el 51,76% de los sufragios, frente al 48,24% alcanzado por el senador.

La postura de Milei frente al resultado

La decisión del Presidente argentino de no felicitar públicamente a Lula se produjo luego de que Flávio Bolsonaro anticipara que pediría la nulidad de las elecciones tras denunciar fraude.

“Si Flávio desconoce el resultado, nos deja en una situación difícil”, reconocieron desde el entorno de Milei, según la información publicada por NA.

Pese al triunfo del líder del PT, en el oficialismo argentino destacaron el peso parlamentario del Partido Liberal brasileño, que cuenta con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del PT. A partir de esa composición, estiman que Lula podría enfrentar dificultades para avanzar con su agenda durante el mandato que comenzará en enero.

El vínculo bilateral y el escenario regional

En relación con la Argentina, distintas voces del Gobierno prevén que el vínculo bilateral continuará siendo difícil, aunque consideran que el triunfo le otorga a Lula una mayor previsibilidad política.

La administración de Milei seguirá de cerca la evolución del escenario regional y la relación entre Brasil y Estados Unidos, mientras el Presidente argentino busca consolidar su posicionamiento internacional.