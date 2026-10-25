Franco Colapinto abandonó en Estados Unidos y busca recuperarse en México

El piloto argentino sufrió su tercer abandono en cuatro carreras de Fórmula 1 tras los daños que recibió su auto durante el Gran Premio de Austin.

Colapinto volvió a quedarse sin completar una carrera de Fórmula 1 y sumó su tercer abandono en las últimas cuatro fechas. El piloto argentino no pudo finalizar el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, tras sufrir múltiples daños en su auto durante un incidente en pista con Arvid Lindblad.

La jornada comenzó complicada para el argentino, que largó desde atrás por una penalización y optó por una estrategia diferente al utilizar neumáticos duros. Sin embargo, la decisión no dio el resultado esperado y el contacto con Lindblad dañó considerablemente el monoplaza.

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“Fue una carrera dura, muchos daños al final. Me toqué con Arbid y se rompió mucho el auto, así que una pena”, relató Colapinto en diálogo con ESPN.

El piloto también explicó que el tránsito y el aire sucio dificultaron su desempeño durante la competencia. “Me quedé muy trabado atrás de los Williams, no podía pasar, bloqueaba mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado”, detalló.

Según su explicación, el auto perdió una cantidad importante de carga aerodinámica después del toque. El equipo intentó mantenerlo en pista durante algunas vueltas, pero las fallas hicieron imposible continuar en condiciones competitivas.

“Intentamos un par de vueltas a ver si se podía, pero perdíamos mucho, muchos puntos de carga”, señaló el argentino.

La frustración de Colapinto por la racha de abandonos

El resultado profundizó una seguidilla negativa para Colapinto, que pasó de no registrar abandonos a acumular tres en cuatro carreras.

“Mucho DNF últimamente, de no tener ninguno a tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha, está siendo duro”, reconoció el piloto.

El próximo objetivo será el Gran Premio de México

A pesar de la frustración, Colapinto intentó enfocarse en la próxima fecha del calendario de Fórmula 1, que será en México.

“Hay que trabajar para México. Por suerte viene ahora bastante rápido y vamos a intentar revertir esta situación”, afirmó.

Luego, resumió su objetivo para la próxima competencia: “Nada, resetear rápido, se viene ya México y por suerte, porque fue una semana dura. Con ganas de que venga ya México y tener un buen resultado”.