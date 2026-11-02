Franco Colapinto fue sancionado y perdió los puntos del GP de México

El piloto argentino había terminado séptimo, pero una penalización de 10 segundos por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla lo relegó al decimoquinto lugar.

Franco Colapinto había finalizado séptimo en el Gran Premio de México de Fórmula 1, pero una sanción posterior a la carrera lo dejó sin los seis puntos obtenidos. La penalización de 10 segundos fue aplicada por no reducir la velocidad lo suficiente en un sector bajo bandera amarilla.

Según el boletín oficial de la FIA, el piloto argentino tuvo tiempo suficiente para disminuir la marcha al conocer la presencia de la bandera amarilla. Sin embargo, los comisarios consideraron que no lo hizo de manera adecuada.

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Colapinto y su equipo, Alpine, presentaron telemetría y evidencia fotográfica en su defensa, aunque los elementos aportados “no lograron satisfacer a los comisarios”, de acuerdo con la resolución.

La sanción también alcanzó a Pierre Gasly

La penalización también fue aplicada al compañero de equipo de Colapinto, el francés Pierre Gasly. Como consecuencia, Alpine pasó de haber sumado ocho puntos a quedarse sin unidades en cuestión de horas.

Con la sanción, la posición final de Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez quedó establecida en el decimoquinto lugar. El argentino había protagonizado una buena largada y, antes de la decisión, había igualado su segundo mejor resultado de la temporada.

Los pilotos promovidos a la zona de puntos fueron el Red Bull de Isack Hadjar, que quedó noveno, y el debutante de Haas, Ryo Hirakawa, que terminó décimo.

Alpine todavía tiene la posibilidad de apelar el fallo de la FIA. Por el momento, resta saber si la escudería resolverá presentar el recurso o aceptar la sanción.

Kimi Antonelli, campeón más joven de la Fórmula 1

El Gran Premio de México también quedó marcado por la consagración del italiano Kimi Andrea Antonelli, de Mercedes, como campeón de la temporada 2026. Con 20 años, se convirtió en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 en obtener el título.

Antonelli terminó tercero en la carrera, detrás de Lewis Hamilton, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull. Además, llegó a nueve triunfos durante el campeonato.

El italiano desplazó del récord a Sebastian Vettel, quien había sido campeón en 2010 con 23 años y 134 días a bordo de un Red Bull. El último piloto italiano en consagrarse campeón de la Fórmula 1 había sido Alberto Ascari, con Ferrari, en 1953.