San Luis: anticipan más lluvias y temperaturas inferiores a lo habitual al inicio del verano

El pronóstico trimestral del SMN abarca noviembre, diciembre de 2026 y enero de 2027, y prevé mayores probabilidades de precipitaciones por encima de lo normal en el este provincial.

San Luis tendrá mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal y temperaturas medias inferiores a las habituales durante el trimestre que incluye el comienzo del verano, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El informe fue difundido el viernes 30 de octubre y comprende noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. Se trata de una proyección climática trimestral que establece tendencias generales, pero no permite anticipar las condiciones de cada jornada.

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Más lluvias en el este de la provincia

De acuerdo con el SMN, el este de San Luis integra una amplia región del centro del país donde existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones acumuladas durante el trimestre superen los valores normales para la época.

En el resto de la provincia, especialmente en las zonas central y oeste, el organismo contempla lluvias normales o superiores a lo habitual. También advirtió que podrían registrarse episodios de precipitaciones localmente más intensas, principalmente en el centro y noreste del país.

Temperaturas por debajo del promedio

En cuanto a las temperaturas, el este provincial presenta mayores probabilidades de registrar valores medios inferiores a los normales durante los tres meses analizados. La tendencia también alcanza a Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

El SMN señaló que podrían producirse menos jornadas con temperaturas máximas extremadamente altas en la franja central y noreste del país. Sin embargo, el pronóstico no descarta la aparición de días de calor intenso: indica que el promedio del trimestre podría ubicarse por debajo de los valores habituales.

Qué alcance tiene el pronóstico trimestral

La proyección reúne tendencias probabilísticas para noviembre, diciembre y enero. Por ese motivo, no permite determinar cuántos días lloverá, qué cantidad exacta de agua se acumulará ni cuáles serán las temperaturas de cada mes.

El SMN recomendó consultar los pronósticos diarios y semanales para seguir la evolución del tiempo y conocer posibles alertas meteorológicas.