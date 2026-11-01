Poggi presentó la tercera edición de Mi Primer Emprendimiento ante más de 10 mil emprendedores

El gobernador de San Luis encabezó la primera capacitación de Mi Primer Emprendimiento y Mi Próximo Paso en el Parque IV Centenario.

Más de 10 mil emprendedores participaron de la primera capacitación de la tercera edición de los programas “Mi Primer Emprendimiento” y “Mi Próximo Paso”, impulsados por el Gobierno de San Luis. El acto se realizó en el anfiteatro del Parque IV Centenario de la capital provincial.

El gobernador Claudio Poggi fue el único orador de la jornada inicial y explicó el proceso que deberán atravesar las personas inscriptas hasta el eventual otorgamiento del crédito correspondiente a la línea de financiamiento elegida.

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El anfiteatro estuvo colmado y varias personas siguieron la actividad desde pantallas gigantes instaladas fuera del predio, ubicado a metros del Velódromo Provincial.

Cómo funcionará el programa

Poggi explicó que el programa integral consta de cinco etapas. La primera, correspondiente a la inscripción, ya fue completada y alcanzó a distintos puntos de la provincia de San Luis.

“El objetivo es que los proyectos que uno de ustedes pretende llevar adelante sean exitosos, y todo este proceso de capacitación, de formulación del plan de negocio, del mentoreo, busca que las chances de éxito sean las máximas y que las chances de fracaso sean las mínimas”, señaló el gobernador.

El mandatario remarcó que la iniciativa no se limita a la entrega de financiamiento. Incluye capacitación, formulación del plan de negocios, presentación del proyecto, eventual otorgamiento del crédito, puesta en marcha y acompañamiento durante el proceso.

Uno de los conceptos centrales de la exposición fue el rol del mentor. “Es la persona que se va a hacer amigo de ustedes y los va a ayudar a hacer que este proyecto sea exitoso, y los va a acompañar en todo este proceso”, explicó Poggi.

Antecedentes y próximas capacitaciones

Esta es la tercera edición de los programas. La primera se desarrolló en 2024 y la segunda en 2025. Según informó el Gobierno provincial, entre ambos años fueron financiados 10.500 proyectos, que generaron trabajo para 21.000 sanluiseños, ya que cada iniciativa debe estar integrada por dos personas.

El próximo encuentro será virtual y quedará disponible en el sistema a partir del 7 de noviembre. Además, se realizará una capacitación similar el lunes en Villa Mercedes. Al día siguiente, el gobernador explicará las características de ambos programas en Tilisarao.

Durante el acto también participaron el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto; el rector de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), Rudy Cámera; y el intendente de la capital, Gastón Hissa, junto con otros integrantes del Ejecutivo y del Poder Legislativo provincial.

“Siempre tengan presente que lo único imposible en la vida es lo que no se intenta. ¡Esto se puede! Y vamos a estar al lado de ustedes”, afirmó Poggi ante los asistentes.