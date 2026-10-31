Un taxista murió tras despistar e impactar contra una columna en Saladillo

El accidente ocurrió de madrugada en el kilómetro 53 de la Autopista Ruta 20. El hombre, de 35 años, era el único ocupante del Fiat Cronos y falleció en el lugar.

Un taxista de la ciudad de San Luis murió este sábado a la madrugada tras despistar con su vehículo e impactar contra una columna metálica de iluminación en Saladillo, departamento Pringles.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30, a la altura del kilómetro 53 de la Autopista Ruta 20. Según la información difundida, el conductor perdió el control del Fiat Cronos, se subió al cantero central y terminó chocando contra la estructura.

Publicidad

El hombre tenía 35 años y era el único ocupante del remise. Al momento del hecho, regresaba desde La Toma hacia la ciudad de San Luis.

Como consecuencia del violento impacto, murió en el lugar. Hasta el momento, no trascendió la identidad del conductor.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la Comisaría de Saladillo, que interviene para establecer las circunstancias del accidente.