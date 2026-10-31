Nailé vuelve a Villa Mercedes: un concierto para escuchar con todo el cuerpo

La cantora y compositora mercedina presenta su Concierto Ritual este sábado 31 de octubre en Casa del Portal

Nailé se fue a vivir cerca de las sierras porque se enamoró de ellas. Pero hay algo de Villa Mercedes que viaja con ella: una manera de hacer música, de encontrarse con otros y de llevar el lugar de origen a cada escenario. “Quienes salimos de ahí siempre estamos haciendo un bochinche particular en los lugares a donde vamos”, contó entre risas durante su charla con Resistencia Cultural, por VMI Radio 88.1.

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Este sábado 31 de octubre, ese recorrido la trae de regreso. Presentará en el Portal el Concierto Ritual, una propuesta donde las canciones se encuentran con el teatro, la poesía y sonoridades que invitan a escuchar desde otro lugar.

Canciones que nacen del paisaje

La música la acompaña desde chica. La percusión fue su primera puerta de entrada; después, el canto y la composición fueron dando forma a un lenguaje propio que sigue buscando y construyendo.

Hace unos ocho años comenzó a escribir canciones. Muchas nacieron en San Luis y en Villa Mercedes, atravesadas por los elementos y los paisajes que la rodean. “La naturaleza me inspira muchísimo”, explicó.

En esa búsqueda conviven el folclore latinoamericano y las raíces afro. El tambor y la voz ocupan un lugar central: son sus instrumentos más queridos y el punto de encuentro con una tradición que reconoce como ancestral.

También hay una dimensión cotidiana y compartida. Nailé es docente y tallerista, y disfruta de acompañar a otras personas a descubrir su vínculo con la música. Cantar un poco, acercarse a un instrumento, animarse: para ella, ese permiso puede convertirse en “una herramienta para la vida”.

Un ritual que se construye con otros

“Para mí el hecho artístico, lo más rico es compartirlo”, sostuvo. Esa convicción atraviesa el concierto que llevará a su ciudad natal.

Nailé entiende la música y el arte como una práctica espiritual, vinculada al autoconocimiento y a la transformación colectiva. Desde esa mirada fue reuniendo los elementos de esta puesta, que tuvo una primera presentación en la Universidad Nacional de San Luis.

En Villa Mercedes participará Virginia Díaz, dramaturga y actriz, con quien trabajó la puesta en escena y las luces, y que también intervendrá con un personaje. Alondre aportará trompeta y bajo; Vilma Filippa, instrumentos vibroacústicos, entre ellos cuencos, un koshi y un gong. La cantora y compositora Guadalupe Mediavilla compartirá cantos y poesías.

La propuesta abre espacio a timbres y texturas que no suelen formar parte de la escucha cotidiana. “Es bien sensorial el concierto”, anticipó Nailé. La exploración sonora forma parte de esa invitación: descubrir qué despierta un sonido, dejarse alcanzar por una vibración, prestar atención.

El trabajo técnico también integra esa construcción. Durante la entrevista, la artista destacó el cuidado del sonido como una parte fundamental para que llegue al público aquello que el grupo busca transmitir.

Seguir poniéndole música al mundo

Mientras prepara sus presentaciones, Nailé continúa formándose en un taller integral para cantores con Micaela Vita, integrante de Duratierra. También trabaja en nuevas canciones con un productor de San Luis, a partir de un subsidio del Instituto Nacional de la Música (INAMU). La intención es llegar a la grabación de nuevo material cuando ese proceso esté listo.

El camino requiere adaptarse. A veces toca sola; otras, acompañada. Las posibilidades económicas y la organización colectiva también definen los formatos.

“Son tiempos difíciles”, reconoció. Frente a ese escenario, insiste en fortalecer los vínculos entre artistas, productores y espacios culturales. Habla con admiración de sus colegas y señala una tarea pendiente: aprender a valorar más lo que sucede cerca.

Esa mirada también explica la modalidad del espectáculo: será a la gorra, con un aporte sugerido de $15.000, para que cada persona pueda contribuir según sus posibilidades. Se requiere reserva previa porque la capacidad es limitada.

Nailé destacó, además, el respeto y la valoración con que el Portal recibe a las artistas. “Son espacios que hay que habitar y que hay que cuidar”, expresó.

Volver a Mercedes será también eso: habitar un espacio, reunir voces y compartir las canciones que fue encontrando en el camino. Como dijo durante la charla, seguir buscando la manera de “ponerle música al mundo”.