Cuatro personas resultaron lesionadas tras un choque entre dos motos en San Luis

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en el empalme de la Colectora Sur del puente Derivador y la Avenida del Fundador, frente a una rotonda cercana a la EDIRO. Una niña fue trasladada al Hospital Pediátrico.

Cuatro personas resultaron lesionadas este lunes 2 de noviembre por la mañana tras un choque entre dos motos en la ciudad de San Luis. El accidente ocurrió alrededor de las 7:45, en el empalme de la Colectora Sur del puente Derivador y la Avenida del Fundador, frente a la rotonda ubicada en cercanías de la EDIRO.

Por razones que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Motomel DLX 110 cc, conducida por un hombre de 45 años que viajaba junto a su hija de 10 años, y una Benelli TNT 150 cc, al mando de un hombre de 27 años que iba acompañado por su hermana, una joven de 21 años.

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De acuerdo con las averiguaciones policiales, la Motomel circulaba por la Colectora Sur del puente Derivador, de oeste a este. La Benelli, en tanto, transitaba por la Avenida del Fundador en la misma dirección.

Traslados a hospitales de San Luis

Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes resultaron lesionados y fueron asistidos inicialmente por personal del Sempro.

La niña de 10 años fue trasladada en ambulancia al Hospital Pediátrico San Luis para recibir atención médica de mayor complejidad. La joven de 21 años y los dos hombres, de 27 y 45 años, fueron derivados al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

A los conductores se les realizó el alcotest, que arrojó resultado negativo en ambos casos: 0,00 g/l de alcohol en sangre.

Intervención policial

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento Policial 44° de la EDIRO y de la División Accidentología Vial San Luis, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6).