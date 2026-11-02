San Luis sigue bajo alerta por tormentas, granizo y fuertes ráfagas

La REM renovó el aviso para el centro y norte provincial por posibles fenómenos localmente fuertes durante este martes.

Las tormentas mantienen bajo alerta a parte de San Luis, donde se prevén posibles fenómenos localmente fuertes, con caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) renovó el aviso para el centro y norte de la provincia. Según el informe emitido a las 10, durante las próximas horas y hasta el final de la jornada podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad.

Publicidad

Qué zonas están alcanzadas

El organismo indicó que los fenómenos se concentrarían principalmente en el norte y en parte del centro provincial.

La advertencia contempla la posibilidad de tormentas localmente fuertes, acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Hasta cuándo rige el alerta

De acuerdo con el parte difundido, el aviso permanecerá vigente hasta las 20 de este martes 3 de noviembre.