Fotomultas en Villa Mercedes: el Municipio rescindió el convenio con CECAITRA por incumplimientos

La Fiscalía Municipal detectó irregularidades en los procedimientos y recibió más de mil descargos de conductores.

La Municipalidad de Villa Mercedes confirmó la rescisión del convenio con CECAITRA, la entidad que tenía a su cargo parte de la gestión del sistema de fotomultas, luego de detectar incumplimientos relacionados con la notificación de infracciones de tránsito.

La medida fue anunciada durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Azul del edificio municipal, con la participación del secretario general, Germán Sepúlveda, y el fiscal municipal, Enrique Gargiulo.

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Según explicaron los funcionarios, las irregularidades afectaron principalmente los plazos y procedimientos establecidos para comunicar las infracciones a los conductores, situación que motivó la presentación de más de mil descargos ante la Fiscalía.

Pese a la finalización del vínculo contractual, las autoridades aclararon que la Ordenanza 1347 continúa vigente, que las cámaras seguirán funcionando y que el Municipio asumirá directamente la administración del sistema.

Una investigación administrativa que derivó en la rescisión

El fiscal municipal Enrique Gargiulo explicó que el 28 de octubre presentó ante el intendente Maximiliano Frontera una nota mediante el expediente N.º 12.639, inicialmente tramitado con carácter confidencial, para informar las anomalías detectadas en el cumplimiento del convenio.

De acuerdo con su exposición, la cláusula quinta, inciso E, establecía que CECAITRA debía encargarse tanto de registrar las presuntas infracciones mediante los dispositivos electrónicos como de efectuar las notificaciones correspondientes.

Sin embargo, la Fiscalía comprobó que esa segunda obligación no se había cumplido en numerosos casos.

Gargiulo precisó que la Ordenanza 1347, en el punto 9 de su anexo procedimental, dispone que las notificaciones, citaciones y emplazamientos pueden realizarse personalmente, mediante cédula, correo postal, notificación bajo puerta o medios electrónicos admitidos por la normativa.

La disposición también establece que, una vez registrada la presunta falta y confeccionada el acta correspondiente, la notificación deberá efectuarse dentro de los 60 días hábiles posteriores a la conducta considerada infracción.

Según el funcionario, ese plazo fue incumplido en distintas actuaciones.

“Se estaba violando el convenio y se estaba violando la ordenanza”, afirmó Gargiulo al explicar los motivos de su presentación.

El fiscal consideró que la falta de notificación adecuada afectaba el derecho de defensa y las garantías procedimentales de los presuntos infractores. Por ese motivo, recomendó al intendente rescindir el acuerdo.

Posteriormente intervinieron las áreas jurídicas municipales y se avanzó con la finalización del vínculo contractual, decisión que, según Sepúlveda, ya fue notificada a la entidad.

Más de mil descargos presentados ante la Fiscalía

Uno de los datos centrales de la conferencia fue la cantidad de conductores que acudieron a la Fiscalía Municipal para cuestionar el procedimiento de notificación.

Gargiulo confirmó que recibió más de mil descargos, muchos de ellos presentados por personas que descubrieron la existencia de multas al consultar aplicaciones o plataformas digitales, sin haber recibido previamente una notificación formal.

El funcionario explicó que varios conductores, incluidos adultos mayores y jubilados, se presentaban incluso con la intención de abonar las infracciones que habían encontrado en esas plataformas.

En algunos casos, los pagos se realizaron voluntariamente. En otros, las personas decidieron presentar descargos al advertir que no se había cumplido el procedimiento previsto.

Según indicó, cuando la Fiscalía constató el incumplimiento de los plazos de notificación, hizo lugar a los planteos correspondientes.

La situación fue considerada especialmente relevante porque la comunicación formal de una infracción constituye el inicio del procedimiento administrativo y permite al conductor conocer los hechos imputados, ejercer su defensa y utilizar las vías legales disponibles.

¿Se anulan las fotomultas por la rescisión del convenio?

Las autoridades remarcaron que la finalización del contrato con CECAITRA no significa la eliminación automática de las infracciones registradas.

Sepúlveda diferenció la conducta de tránsito detectada mediante las cámaras de las irregularidades administrativas relacionadas con su notificación.

“La infracción del vecino que cruzó en rojo existe”, sostuvo.

El secretario general señaló que los dispositivos utilizados están homologados y que el Municipio mantiene la facultad de controlar las conductas previstas por las normas de tránsito.

En consecuencia, el incumplimiento contractual de la entidad encargada de las notificaciones no implica, por sí solo, que todas las actuaciones hayan quedado sin efecto.

No obstante, los conductores podrán ejercer los mecanismos de defensa previstos por la normativa, especialmente cuando existan incumplimientos de los plazos y formas de notificación.

La Municipalidad adelantó que dará a conocer el nuevo procedimiento administrativo una vez que termine de organizar la gestión directa del sistema.

Qué sucede con quienes ya pagaron sus multas

Durante la conferencia, uno de los planteos periodísticos estuvo dirigido a determinar qué ocurrirá con los conductores que ya habían abonado sus infracciones mediante el mecanismo de pago voluntario.

Sepúlveda explicó que la rescisión contractual no tendrá efectos retroactivos sobre esos pagos.

Según la posición expresada por el Municipio, quienes abonaron voluntariamente lo hicieron por infracciones constatadas mediante dispositivos homologados, por lo que la finalización del acuerdo con CECAITRA no determina automáticamente la devolución de los importes.

Esta explicación se refiere al criterio administrativo anunciado por las autoridades y no impide que puedan existir planteos particulares sujetos a evaluación por las vías correspondientes.

Prórroga de 60 días para conservar el descuento del 50%

El fiscal municipal anunció una medida destinada a los conductores que tenían próximos vencimientos para acceder al beneficio del pago voluntario.

Gargiulo aseguró que se otorgará una prórroga de 60 días para evitar que los vecinos pierdan el descuento del 50% mientras se reorganiza el sistema de notificaciones y cobranzas.

“Vamos a prorrogar esos pagos. No van a perder el 50%”, expresó.

El funcionario explicó que la decisión busca dar tranquilidad a quienes tenían fechas de vencimiento inmediatas y se encontraban ante la incertidumbre generada por la rescisión del convenio.

También pidió que los vecinos no concurran masivamente a la Fiscalía por esta situación, ya que el Municipio trabaja en la implementación de un nuevo procedimiento.

Durante la conferencia no se precisó desde qué fecha comenzará a computarse la prórroga ni cómo se reflejará en cada expediente. Esos detalles deberán ser comunicados oficialmente.

El Municipio pidió no atender nuevas notificaciones de CECAITRA

Otra de las indicaciones estuvo relacionada con las comunicaciones que puedan recibir los conductores a partir de la desvinculación de la entidad.

Sepúlveda solicitó que los vecinos no realicen pagos ni respondan a nuevas solicitudes relacionadas con fotomultas que no provengan oficialmente de la Municipalidad.

“A partir de este momento que está rescindido el convenio, no acaten ninguna notificación ni nada que no venga de parte del municipio”, manifestó.

Las autoridades explicaron que la administración municipal asumirá la responsabilidad de las futuras comunicaciones y que se informarán los canales habilitados para las notificaciones, los pagos y la presentación de descargos.

También se mencionó la posibilidad de realizar notificaciones domiciliarias mediante agentes municipales.

Hasta tanto se establezca el procedimiento definitivo, la recomendación oficial es verificar la procedencia de cualquier comunicación y aguardar las indicaciones del Municipio, sin interpretar esta situación como una suspensión de las normas de tránsito.

Las cámaras seguirán funcionando y pertenecen al Municipio

Durante la conferencia también se despejaron dudas sobre la propiedad de los dispositivos instalados en distintas arterias de Villa Mercedes.

Gargiulo leyó una disposición del convenio que establece que el equipamiento sujeto a las normas de metrología legal, instalado en el ámbito municipal, pasa a ser propiedad del Municipio desde su puesta en funcionamiento.

“Queda claro que las cámaras pertenecen al municipio”, expresó.

Sepúlveda confirmó que los dispositivos continuarán operativos y que se trabaja para que el sistema funcione mediante una gestión completamente municipal.

La intención es mantener los controles automáticos y semiautomáticos previstos en la normativa, pero sin la intervención administrativa de la entidad desvinculada.

Respecto de las consecuencias económicas de la rescisión, el secretario general manifestó que el proceso no debería generar cargos para el Municipio.

Por el momento, no se informó un presupuesto específico para la nueva estructura administrativa ni se detallaron los costos operativos que demandará su funcionamiento.

Los valores de las infracciones no se modificarán

Otra consulta estuvo relacionada con el monto de las multas una vez que la Municipalidad se haga cargo de la administración.

Gargiulo explicó que los valores están establecidos por ordenanza y se calculan mediante unidades fijas, dentro de los rangos previstos para cada infracción.

Por ese motivo, aclaró que la rescisión del convenio no supone cambios automáticos en los importes ni en las sanciones contempladas.

La Ordenanza 1347 continuará aplicándose en los términos vigentes, según lo anunciado por los funcionarios.

Señalización y certificación de las cámaras

Durante la conferencia, los periodistas también consultaron sobre la obligación de señalizar los sectores donde funcionan los dispositivos de fiscalización electrónica.

Gargiulo hizo referencia a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y sostuvo que los controles deben contar con la señalización correspondiente.

El fiscal señaló que, ante distintos descargos en los que se cuestionaba la visibilidad de los carteles, realizó un relevamiento fotográfico sobre la avenida 25 de Mayo, donde registró más de veinte imágenes de señalización vinculada al control vial.

Indicó que efectuó una tarea similar sobre la avenida Mitre.

Además, explicó que los conductores que presentan descargos suelen solicitar documentación sobre la homologación y certificación de los dispositivos.

Según afirmó, la Fiscalía dispone de esas constancias y puede facilitarlas por medios electrónicos, junto con imágenes de la ubicación de las cámaras.

Las infracciones por cruzar en rojo bajaron de 8.000 a unas 2.000

Para fundamentar la continuidad del sistema, las autoridades presentaron estadísticas sobre infracciones y siniestros viales.

Sepúlveda informó que durante agosto se habían registrado aproximadamente 8.000 cruces de semáforos en rojo mediante el sistema de fiscalización.

En octubre, esa cantidad descendió a unas 2.000 detecciones.

La diferencia representa una reducción aproximada del 75% entre ambos meses, de acuerdo con los valores redondeados difundidos durante la conferencia.

El funcionario consideró que esos números reflejan un cambio en las conductas de los automovilistas en las intersecciones semaforizadas.

No obstante, los datos expuestos corresponden a registros de infracciones detectadas y no permiten, por sí solos, determinar todos los factores que pudieron intervenir en esa disminución.

Accidentes de tránsito: los datos presentados por la Fiscalía

Gargiulo también difundió estadísticas relacionadas con la siniestralidad en distintas avenidas de Villa Mercedes.

Según los registros municipales presentados, la avenida 25 de Mayo contabilizó 22 accidentes durante los cinco meses analizados del período 2026, mientras que en el año anterior se habían registrado 68.

En la avenida Mitre, el informe indicó igualmente 22 accidentes en el período analizado, frente a los 67 consignados para el año anterior.

El fiscal señaló que ambas avenidas se encuentran entre las arterias con mayor cantidad de siniestros de la ciudad.

También mencionó a Presidente Perón, Hilario Cuadros y Pringles entre los sectores considerados en el relevamiento.

De acuerdo con los porcentajes expuestos, las avenidas 25 de Mayo y Mitre concentraron aproximadamente un 32% cada una de los siniestros considerados, mientras que Presidente Perón representó cerca del 14% y otro sector del relevamiento fue mencionado con una participación aproximada del 5%.

En cuanto a las consecuencias de los accidentes registrados durante el período de análisis, Gargiulo precisó que el 79,1% correspondió a hechos sin personas heridas y el 20,9% restante a siniestros con lesionados.

Las estadísticas fueron presentadas por la Fiscalía Municipal. Debe considerarse que los datos de 2026 corresponden a un período de cinco meses, mientras que los registros utilizados como comparación pertenecen a un año completo, por lo que las cifras no representan períodos equivalentes.

La esquina de 25 de Mayo y Betbeder, entre los puntos analizados

Uno de los lugares destacados por las autoridades fue la intersección de avenida 25 de Mayo y Betbeder.

Según explicaron, este cruce había sido identificado como uno de los puntos de mayor siniestralidad mediante un análisis de las zonas conflictivas de la ciudad.

Los funcionarios señalaron que durante 2024 se habían registrado allí más de 30 accidentes de tránsito.

En contrapartida, aseguraron que no se contabilizaron siniestros en esa intersección durante el período de 2026 utilizado para la evaluación.

Sepúlveda relacionó estos resultados con las políticas de control y concientización vial implementadas por el Municipio.

Qué conductas fiscalizan los dispositivos

El secretario general detalló los principales comportamientos que se buscan controlar mediante el sistema electrónico:

Exceso de velocidad.

Cruce de semáforos en rojo.

Invasión de la senda peatonal.

Falta de uso del cinturón de seguridad.

Falta de uso del casco protector.

Durante la enumeración también se mencionó el uso del teléfono celular mientras se conduce, aunque no se precisó si esa conducta se encuentra actualmente incorporada a la detección automatizada mediante las cámaras.

Las autoridades señalaron que estos controles apuntan a conductas vinculadas con riesgos para conductores, motociclistas y peatones.

Patentes adulteradas y vehículos sin identificación

Durante el intercambio con la prensa surgió además una consulta sobre motocicletas que circulan sin chapa patente o con identificaciones modificadas.

Sepúlveda explicó que algunos conductores intentan evitar los controles electrónicos mediante la remoción, obstrucción o adulteración de las patentes.

Advirtió que estas conductas pueden motivar la retención del vehículo por parte de inspectores o autoridades policiales, debido a la imposibilidad de identificarlo correctamente.

El funcionario recomendó no retirar, tapar ni modificar las chapas patentes y recordó la importancia de mantener los elementos identificatorios exigidos por la normativa.

Educación vial, controles y cambio de conductas

En el tramo final de la conferencia, Sepúlveda hizo referencia a la necesidad de sostener las políticas de educación y concientización vial junto con los mecanismos de fiscalización.

El secretario general explicó que la Municipalidad trabaja sobre dos líneas: la formación de hábitos de circulación seguros y el control del cumplimiento de las reglas.

Señaló que el respeto de los semáforos, las velocidades máximas, las sendas peatonales y los elementos de protección constituye una parte central de la convivencia urbana.

“No podemos negociar el orden, el orden no se negocia”, afirmó.

También mencionó los antecedentes de accidentes de motocicletas y su impacto sobre el sistema sanitario, además de destacar los avances que, según su evaluación, se registraron en Villa Mercedes respecto del uso del casco.

Para el funcionario, estos cambios requieren continuidad en las campañas de educación y en las acciones de fiscalización.

Una nueva etapa para el sistema de fotomultas

Con la rescisión del convenio con CECAITRA, la Municipalidad de Villa Mercedes iniciará una reorganización administrativa del sistema de control electrónico de tránsito.

El esquema anunciado mantiene la vigencia de la Ordenanza 1347, la continuidad de las cámaras, los valores establecidos para las infracciones y la posibilidad de presentar descargos.

Al mismo tiempo, establece que las nuevas notificaciones deberán quedar bajo responsabilidad municipal y contempla una prórroga de 60 días para conservar el beneficio del 50% por pago voluntario.

Quedan pendientes de comunicación los canales definitivos de notificación, los mecanismos habilitados para abonar las infracciones, el tratamiento de las actuaciones en trámite y la fecha de aplicación efectiva de la prórroga.

Las autoridades anticiparon que convocarán nuevamente a la prensa cuando estén definidos esos procedimientos.

La rescisión se produce luego de que la Fiscalía constatara incumplimientos relacionados con los derechos de los conductores. La nueva administración deberá garantizar tanto la continuidad de los controles viales como el cumplimiento de los procedimientos legales previstos para cada infracción.