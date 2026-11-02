Poggi inició en Villa Mercedes la tercera edición de Mi Pro y Mi Pre

El gobernador encabezó la primera capacitación presencial para emprendedores de Villa Mercedes, Justo Daract y otras localidades de Pedernera.

El gobernador Claudio Poggi puso en marcha este lunes la tercera edición de Mi Próximo Paso (Mi Pro) y Mi Primer Emprendimiento (Mi Pre) en Villa Mercedes. La primera capacitación presencial reunió a cerca de 8 mil personas, según informó el Gobierno de San Luis.

La actividad se desarrolló en el anfiteatro del Parque La Pedrera y estuvo dirigida a emprendedores de Villa Mercedes, Justo Daract y otras localidades del departamento Pedernera. Durante una hora, Poggi explicó el proceso que deberán atravesar los participantes para acceder al financiamiento.

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Las cinco etapas del programa

El gobernador definió la iniciativa como un programa integral de acompañamiento a la cultura emprendedora, con herramientas técnicas, capacitación y seguimiento para cada proyecto.

La primera etapa fue la inscripción, que finalizó a fines de octubre. La segunda, iniciada este lunes, contempla la capacitación, la formulación del plan de negocios y el mentoreo. Se extenderá hasta el 31 de enero.

Durante ese período, los participantes deberán elaborar su plan de negocios o proyecto de inversión y recibirán acompañamiento personalizado de tutores designados por el Gobierno. El plazo para finalizar esta etapa y cargar la información en el sistema vence el 30 de noviembre.

Desde el 1° de febrero comenzará la presentación formal de los proyectos y la documentación administrativa. Durante todo ese mes, las áreas técnicas del Gobierno evaluarán las iniciativas. El otorgamiento de los créditos y la puesta en marcha de los emprendimientos comenzará el 1° de marzo.

El acompañamiento continuará después del inicio de los negocios, con el objetivo de apuntalar la sostenibilidad de las propuestas.

Capacitaciones virtuales y contenidos

Entre noviembre y enero se dictarán seis clases virtuales, dos por mes, a través de la ventana única de comunicación del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable.

Las clases de noviembre, previstas para el 7 y el 21, estarán enfocadas en el estudio de mercado, los potenciales clientes y la competencia. En diciembre, las capacitaciones del 5 y el 19 abordarán los costos fijos y variables, los márgenes de comercialización y la definición de maquinarias o herramientas necesarias.

Las clases de enero, programadas para el 2 y el 16, incluirán contenidos de marketing e Inteligencia Artificial. Según explicó Poggi, se trabajará sobre la diferenciación de productos o servicios, el packaging, los envases, los eslóganes y las estrategias para agregar valor.

Diferencias entre Mi Pro y Mi Pre

Mi Pro está destinado a emprendedores formalizados que ya llevan meses de actividad y buscan dar un próximo paso. Mi Pre, en cambio, se orienta a quienes se encuentran en una etapa inicial o quieren comenzar un emprendimiento.

Para los proyectos de Mi Pre se incorporó una beca de capacitación de $250 mil durante ocho meses. En esos casos, uno de los dos integrantes no debe contar con un ingreso formal mensual.

El programa también contempla un mentor presencial y humano para evacuar dudas técnicas y administrativas, asistir en la formulación del plan de negocios y acompañar a los emprendedores durante la evaluación, el financiamiento y la etapa posterior a la puesta en marcha.

Durante el encuentro, Poggi sostuvo que el objetivo es que los proyectos puedan concretarse y alentó a los participantes a avanzar con “perseverancia, constancia y esfuerzo”. También afirmó que el Gobierno acompañará a los emprendedores durante el proceso.

Al inicio de la actividad, el gobernador se refirió a la ausencia del intendente Maximiliano, quien fue operado de una rodilla la semana anterior, y le deseó una pronta recuperación.