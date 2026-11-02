Estados Unidos aprueba un genérico del lenacapavir, tratamiento preventivo contra el VIH

El medicamento inyectable se administra dos veces al año, reduce en un 99,9% el riesgo de transmisión y tendrá un costo de 40 dólares anuales por paciente en 120 países.

Estados Unidos aprobó una versión genérica de un tratamiento preventivo contra el VIH que se administra mediante dos inyecciones al año y tendrá un costo de 40 dólares por paciente, según informó la farmacéutica india Dr. Reddy’s Laboratories junto con Unitaid.

La autorización fue otorgada este lunes por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y alcanza a una versión genérica del lenacapavir, un medicamento desarrollado originalmente por Gilead.

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Un tratamiento preventivo de aplicación semestral

El lenacapavir genérico forma parte de los medicamentos conocidos como profilaxis preexposición, o PrEP. De acuerdo con la información difundida, las dos inyecciones anuales permiten reducir en un 99,9% el riesgo de transmisión del VIH.

La modalidad busca ofrecer una alternativa a otros tratamientos preventivos que requieren la toma de un comprimido diario. El medicamento estará disponible en 120 países a partir de un acuerdo de precios anunciado en septiembre de 2025.

Ese acuerdo fue suscripto por Dr. Reddy’s, Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI).

El precio del tratamiento y el acceso en países de bajos ingresos

El costo de 40 dólares por paciente al año representa una reducción significativa frente al precio del lenacapavir original en Estados Unidos, estimado en unos 28.000 dólares anuales, aunque los seguros aplican descuentos.

Las autoridades estadounidenses habían aprobado el lenacapavir desarrollado por Gilead en junio de 2025. A fines de ese año, la compañía otorgó licencias para fabricar versiones genéricas a seis farmacéuticas, entre ellas Dr. Reddy’s.

Según la información difundida, más de 125.000 personas en diez países africanos pioneros en la adopción del tratamiento ya habían comenzado a recibir lenacapavir antes de la disponibilidad de los genéricos.

Las declaraciones de las organizaciones involucradas

“Este es un momento de inmenso orgullo para todos nosotros en Dr. Reddy’s”, afirmó Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de la empresa.

El ejecutivo sostuvo que desarrollar y fabricar un inyectable de acción prolongada a un precio asequible requirió capacidades científicas y experiencia en fabricación para responder a una necesidad urgente de acceso.

Por su parte, Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid, señaló que la decisión de la organización de asumir riesgos desde el inicio contribuye a acortar el tiempo entre un avance científico y el acceso efectivo en los países.

El VIH provocó la muerte de más de 40 millones de personas en las últimas cuatro décadas, según el contexto incluido en la información difundida.