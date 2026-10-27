Día de Muertos de las Mascotas: por qué se conmemora cada 27 de octubre

La jornada, vinculada con el folclore mexicano, invita a recordar a los animales fallecidos mediante altares, fotografías y otros homenajes.

Cada 27 de octubre se celebra el Día de Muertos de las mascotas en distintos puntos de Latinoamérica, una jornada destinada a recordar a los animales que fallecieron y dejaron una huella en sus hogares.

La tradición tiene sus raíces en el folclore mexicano y, durante los últimos años, adquirió una mayor presencia en distintos países de la región sudamericana. Muchas familias adoptaron la costumbre de homenajear a sus antiguos compañeros mediante gestos íntimos y rituales domésticos.

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La fecha funciona como un preludio de las ceremonias del 1 y 2 de noviembre, dedicadas a los difuntos humanos. Según la creencia popular asociada con esta conmemoración, durante la noche del 27 de octubre las almas de las mascotas realizan una visita simbólica a sus antiguos dueños.

Qué elementos se colocan en el altar

Para recibirlas, algunas familias preparan pequeños altares con objetos que representan la vida compartida con el animal y su lugar dentro del hogar.

Fotografías: preservan la memoria visual y recuerdan momentos compartidos.

preservan la memoria visual y recuerdan momentos compartidos. Comida y agua fresca: simbolizan la bienvenida. El agua representa el descanso y el alivio de la sed tras el viaje espiritual, mientras que el alimento preferido evoca el afecto cotidiano.

simbolizan la bienvenida. El agua representa el descanso y el alivio de la sed tras el viaje espiritual, mientras que el alimento preferido evoca el afecto cotidiano. Juguetes y mantas: remiten a las rutinas de juego, descanso y pertenencia.

remiten a las rutinas de juego, descanso y pertenencia. Velas o puntos de luz: funcionan como una guía simbólica para iluminar el camino de retorno.

funcionan como una guía simbólica para iluminar el camino de retorno. Flores y cartas: decoran el espacio y permiten expresar sentimientos de gratitud mediante mensajes escritos.

Otras formas de recordar a las mascotas

La conmemoración no requiere una estructura formal. Algunas personas comparten fotografías en redes sociales, arman álbumes, plantan un árbol o una planta en homenaje al animal o visitan el lugar donde descansan sus restos.

De ese modo, la fecha se convirtió en una oportunidad para canalizar el recuerdo y reconocer el vínculo afectivo construido con las mascotas durante su vida.