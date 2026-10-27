La Justicia extendió la prisión preventiva de una mujer acusada de estafar a 27 familias

Mayte Reyna del Portugal Escudero continuará detenida hasta el juicio oral por la venta irregular de terrenos municipales en Villa Mercedes.

La Justicia extendió la prisión preventiva de una mujer acusada de cometer 27 estafas mediante la venta irregular de terrenos que pertenecían a la Municipalidad de Villa Mercedes. La causa fue elevada a juicio y la Fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión.

El Ministerio Público Fiscal había pedido este lunes que Mayte Reyna del Portugal Escudero permanezca detenida hasta la finalización del debate oral. La acusación sostiene que la maniobra habría representado una defraudación millonaria contra las familias involucradas.

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La jueza Natalia Pereyra Cardini hizo lugar al requerimiento del fiscal Leandro Estrada. Al mismo tiempo, ordenó que se arbitren las medidas necesarias para preservar la salud psicofísica de la imputada.

Durante la audiencia, Escudero participó desde la cárcel a través del sistema web y pidió hacer uso de la palabra. Según expuso, el encierro estaría afectando el cuadro médico que atraviesa.

Al fundamentar la prórroga de la prisión preventiva, la Fiscalía consideró que los riesgos procesales continúan vigentes y explicó por qué entiende necesario que la acusada siga encarcelada.

Los defensores Carlos Díaz y Damián Bueno plantearon que se “están violando derechos” de su defendida, al referirse a las dificultades médicas señaladas durante la audiencia.

Estrada respondió que, si el estado de salud de la imputada indicara la necesidad de una medida alternativa o morigerada, como la prisión domiciliaria, la defensa debía iniciar el trámite correspondiente para que esos aspectos fueran evaluados.

La causa fue elevada a juicio oral

El pasado 1º de octubre, la causa fue elevada a debate oral. El juicio se desarrollará durante dos semanas desde los primeros días de abril. En el expediente también está involucrado Luciano Pizarro Quilaman, aunque Escudero es la única persona que permanece detenida.

La Fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión para Escudero y de siete años de prisión de cumplimiento efectivo para Pizarro Quilaman.

La acusación sostiene que Escudero celebró convenios, con certificación de firmas de una escribana de Villa Mercedes, para ceder derechos posesorios sobre terrenos que no le pertenecían y cuya posesión tampoco habría podido acreditar.

Los terrenos estaban destinados a viviendas

Los lotes comercializados se encuentran en la zona del barrio Familia Unida e involucran 16 manzanas. Luego de distintos procedimientos administrativos, esas tierras fueron adquiridas por la Municipalidad de Villa Mercedes.

En diciembre del año pasado, los terrenos fueron cedidos al Gobierno de San Luis, que es el único organismo en condiciones de escriturarlos y cuenta con una ejecución de obra para la construcción de viviendas.

A Pizarro Quilaman se lo señala por haber recibido transferencias de dinero correspondientes a algunas de las operaciones investigadas.