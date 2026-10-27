Papa León XIV en Córdoba: el cronograma completo de su visita del 10 de noviembre

El Papa León XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre y cumplirá una agenda que incluye una misa multitudinaria, un saludo desde el Arzobispado y un encuentro en la Catedral.

El Papa León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre, en el marco de su gira por el país. El cronograma contempla una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), un saludo desde el balcón del Arzobispado y una reunión con representantes de la Iglesia en la Catedral.

La visita se desarrollará bajo un operativo especial de seguridad y logística, con recorridos definidos para la comitiva y recomendaciones para los fieles. Las puertas de FAdeA abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18 para la Vigilia Joven y permanecerán abiertas durante la noche y la madrugada previa a la misa.

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La agenda del Papa León XIV en Córdoba

Según el programa difundido por el Vaticano, el pontífice partirá a las 7:30 desde Aeroparque rumbo a Córdoba. A las 10 celebrará la misa central en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA.

Luego, alrededor de las 12:30, está previsto que salude a los fieles desde el balcón del Arzobispado. A las 15:15 se reunirá en la Catedral con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16:55.

Cómo serán los traslados

El traslado inicial desde el aeropuerto hasta FAdeA se realizará en una cápsula de seguridad cerrada. La misma modalidad se utilizará para el trayecto entre el predio y la esquina de las avenidas Colón y Santa Fe.

En ese punto, el Papa pasará al papamóvil. Desde allí continuará por avenida Colón, girará por avenida General Paz, seguirá por avenida Vélez Sarsfield y llegará al Arzobispado por Hipólito Yrigoyen 98. Ese será el tramo en el que los fieles podrán verlo pasar con mayor cercanía.

El recorrido por la ciudad

Desde el aeropuerto, la comitiva tomará la avenida La Voz del Interior, la Circunvalación Agustín Tosco, el enlace hacia Villa Carlos Paz y el puente en dirección a Río Cuarto. Luego se incorporará a la avenida Fuerza Aérea para ingresar al predio de FAdeA.

Una vez finalizada la misa, la salida será por avenida Fuerza Aérea y la Circunvalación hasta El Tropezón. Desde allí, el recorrido continuará por avenida Colón hacia el centro, hasta el traspaso al papamóvil en Colón y Santa Fe.

Para llegar a la Catedral, el pontífice circulará por Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sarsfield y la calle Hipólito Yrigoyen. Luego saldrá hacia el norte, continuará por Vélez Sarsfield y girará en 27 de Abril.

Al finalizar el encuentro en la Catedral, la comitiva tomará 27 de Abril, Vélez Sarsfield, General Paz y avenida Colón hasta El Tropezón. Después se conectará con la Circunvalación y la avenida La Voz del Interior para llegar al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

Recomendaciones para los fieles

El operativo prevé zonas de exclusión vehicular y cortes totales de calles. Por ese motivo, los organizadores recomendaron llegar con anticipación a la Vigilia Joven y a la misa, elegir previamente el punto desde el que se esperará el paso del papamóvil y contemplar una circulación vehicular muy lenta.

También se aconsejó acercarse caminando a las avenidas principales y utilizar el transporte público. Los días lunes 9 y martes 10 de noviembre, el servicio de colectivos urbanos de Córdoba Capital será gratuito.

El antecedente de salud que puso la visita en duda

La gira había sido puesta en duda por el estado de salud del pontífice. El material difundido señala que León XIV afrontó una intervención que incluyó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Posteriormente, el Vaticano informó que el tumor extraído era un “adenocarcinoma pulmonar localizado” y que no necesitaba tratamiento adicional.

Durante la audiencia general del miércoles 21 en la Plaza de San Pedro, el Papa confirmó su visita con la frase: “¡Argentina, allá vamos!”.