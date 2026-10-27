Villa Mercedes: realizarán un conversatorio gratuito sobre estrés y bienestar emocional docente

El encuentro se realizará el sábado 31 de octubre en El Estudio Cowork y estará destinado a docentes interesados en incorporar herramientas para afrontar la ansiedad, los conflictos y el desgaste emocional en el ámbito educativo.

Bajo el título “¿Llegamos a noviembre?”, la ciudad de Villa Mercedes será escenario de un conversatorio gratuito destinado a reflexionar sobre el estrés en el aula y el bienestar emocional de los docentes, una problemática que adquiere especial relevancia durante la etapa final del ciclo lectivo.

La propuesta, denominada “Cuidar a quienes cuidan: emociones y bienestar docente en el aula”, se desarrollará en el marco del Mes de los Docentes y buscará ofrecer un espacio de intercambio, reflexión y aprendizaje sobre las exigencias emocionales que atraviesan diariamente los profesionales de la educación.

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Herramientas para afrontar el estrés en el aula

El conversatorio estará orientado a brindar herramientas prácticas de gestión emocional, con especial atención a tres aspectos que pueden afectar el desempeño y el bienestar docente: la ansiedad, la conflictividad y el estrés.

La iniciativa propone abordar estas situaciones desde una perspectiva psicológica, promoviendo estrategias que contribuyan al cuidado personal y al desarrollo de recursos para afrontar los desafíos cotidianos de la enseñanza.

El encuentro contará con la participación de los psicólogos Karen Carrión, Alicia Calosso y Pablo Mangieri, quienes estarán a cargo de las exposiciones y del intercambio con los asistentes.

Además de las actividades previstas, los participantes compartirán un desayuno, en un ambiente pensado para favorecer el diálogo y la reflexión entre colegas.

Fecha, lugar e inscripciones

La actividad se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, de 10:30 a 12:30, en El Estudio Cowork, ubicado en Salta 474 de Villa Mercedes.

La participación será gratuita, con cupos limitados, por lo que los interesados deberán reservar su lugar previamente.

Las inscripciones se realizan a través del teléfono 2657 500035.

El encuentro cuenta con la invitación y el auspicio de elestudiofoto, mientras que acompañan elestudiowork y la Coordinación de Relaciones Educativas de la Municipalidad.

La propuesta busca generar un espacio de acompañamiento para quienes diariamente asumen la responsabilidad de enseñar, reconociendo que el bienestar emocional de los docentes también constituye una dimensión importante de la vida educativa.