El Aeropuerto de San Luis quedó fuera de servicio y ofrecieron el del Valle del Conlara

Una autobomba se rompió y dejó temporalmente inoperativa la terminal. La alternativa fue propuesta para mantener el vuelo diario de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires.

El Aeropuerto de San Luis quedó temporalmente fuera de servicio por la rotura de una autobomba, un equipo indispensable para cumplir con los protocolos de seguridad aeronáutica. El desperfecto impide la llegada del vuelo diario de Aerolíneas Argentinas procedente de Buenos Aires.

Ante esta situación, el Gobierno de San Luis, a través del Ente de Desarrollo Aeronáutico, ofreció utilizar el Aeropuerto del Valle del Conlara como alternativa para sostener la conexión aérea con la capital argentina.

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La propuesta fue comunicada a Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de la terminal de la ciudad de San Luis, y a Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, hasta la mañana del martes 27 de octubre, ninguna de las dos empresas había respondido al ofrecimiento.

Una alternativa para mantener los vuelos

Según explicó el Gobierno provincial, el Aeropuerto del Valle del Conlara cuenta con las habilitaciones necesarias para recibir operaciones aéreas. Por ese motivo, podría funcionar de manera provisoria mientras se resuelve el desperfecto en la terminal de la capital.

Las autoridades también aclararon que la administración del Aeropuerto de San Luis no depende de la Provincia, sino de la empresa concesionaria, que tiene a su cargo el funcionamiento del establecimiento.

Además, indicaron que por razones operativas no es posible trasladar la autobomba disponible en el Valle del Conlara hasta el Aeropuerto de San Luis.

De esta manera, la Provincia puso a disposición una alternativa para evitar la interrupción de la conexión aérea con Buenos Aires. La implementación, no obstante, depende de la respuesta de Aeropuertos Argentina 2000 y Aerolíneas Argentinas.