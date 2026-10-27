Migraciones afirmó que no hay registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

El organismo informó que revisó la documentación de un avión privado retenido en Puerto Iguazú y aseguró que no presentó un plan de vuelo vinculado con la familia Bolsonaro.

La Dirección Nacional de Migraciones afirmó que no existen registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, en medio de una investigación de la Policía Federal de Brasil sobre un posible traslado del senador brasileño en un avión privado.

“La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”, señaló el organismo en un comunicado difundido este lunes.

Publicidad

La aclaración se produjo luego de que un avión privado aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, tras partir desde el Aeroparque Jorge Newbery. La aeronave pertenece a la empresa Baires Fly S.A. y tiene matrícula LV-JQW.

Los controles sobre el avión

Según Migraciones, la presencia del avión generó una escalada mediática y motivó controles sobre la aeronave y su tripulación. Finalmente, el organismo indicó que la documentación de la empresa se encontraba en regla y que no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

De acuerdo con fuentes aeroportuarias citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el avión partió de Buenos Aires a las 22:15 y aterrizó a las 23:45 en Puerto Iguazú. Estaba previsto que despegara durante la madrugada con destino a Estados Unidos, pero permanecía retenido en la estación aérea misionera por controles adicionales.

Las mismas fuentes señalaron que el plan de vuelo contemplaba cuatro pasajeros, además de dos pilotos y una tripulante de cabina. Sin embargo, se habrían solicitado informes complementarios debido a inconvenientes vinculados con la identidad de los viajeros.

La investigación en Brasil

La Policía Federal brasileña analiza si Flávio Bolsonaro, ex candidato a la Presidencia y actual senador por el Partido Liberal, intentó cruzar hacia la Argentina para luego viajar a Estados Unidos.

La información sobre ese posible traslado fue presentada como una hipótesis bajo investigación. En paralelo, la autoridad migratoria argentina sostuvo que no cuenta con registros de ingreso del legislador al país y descartó que el plan de vuelo presentado estuviera vinculado con la familia Bolsonaro.