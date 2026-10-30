El intendente de Villa Mercedes confirmó que su operación de rodilla salió bien

Agradeció los mensajes recibidos y aseguró que se enfocará en la recuperación para volver a trabajar por la ciudad.

El intendente de Villa Mercedes informó que la intervención en su rodilla “salió bien” y señaló que ahora se encuentra enfocado en la recuperación.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, agradeció “de corazón” cada mensaje de cariño, preocupación y buenos deseos que recibió durante los últimos días.

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El jefe comunal explicó que la operación fue una decisión necesaria para “estar bien, recuperar fuerzas y prepararme para todo lo que viene”.

En ese sentido, sostuvo que aún hay “mucho por hacer y nuevos desafíos por delante”. También afirmó que su compromiso con Villa Mercedes y con cada vecino “sigue intacto”.

Finalmente, anticipó que volverá a trabajar y gestionar “muy pronto”, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento de la ciudad.