70 familias de Villa Mercedes recibirán las llaves de sus viviendas antes de Navidad

El gobernador Claudio Poggi encabezó el acto de preadjudicación del barrio 131 Viviendas y confirmó que las mudanzas comenzarán el 19 de diciembre.

Las viviendas del barrio 131 Viviendas de Villa Mercedes fueron recorridas este jueves por las 70 familias preadjudicatarias, que recibieron el decreto correspondiente y podrán mudarse antes de Navidad.

El acto se realizó en la intersección de Intendente Almada y San Lorenzo y fue encabezado por el gobernador de San Luis, Claudio Poggi. El mandatario confirmó que las llaves serán entregadas el sábado 19 de diciembre, fecha en la que también podrán comenzar las mudanzas.

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Durante su discurso, Poggi explicó que el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, no participó del acto por motivos de salud y le deseó una pronta recuperación. En representación del municipio estuvo la viceintendenta, Silvina Galetto.

Requisitos para acceder a las casas

El gobernador destacó que las 70 familias cumplieron con los requisitos establecidos por la ley y valoró la transparencia del proceso, desarrollado mediante sorteos públicos y posteriores instancias de validación.

Salir sorteado constituyó una etapa inicial. Luego, las familias debieron acreditar los dos requisitos fundamentales previstos por la normativa: contar con 10 años de residencia en la provincia como grupo familiar y no poseer una vivienda propia.

Tras presentar la documentación adicional solicitada por la Secretaría de Vivienda, las 70 familias completaron las exigencias y pudieron conocer las casas que habitarán.

“Lo que acordamos con la empresa constructora, y es que estamos en condiciones de entregarles la llave el 19 de diciembre, y ya podrán mudarse ese día”, señaló Poggi.

El gobernador también se refirió al déficit habitacional a nivel nacional y sostuvo que la gestión provincial decidió abordar esa problemática mediante la política habitacional denominada “Tenemos Futuro”.

Además, recordó que San Luis sancionó una ley de emergencia habitacional que establece que “hasta el último inscripto que esté en condiciones de ser adjudicatario, va a tener su casa, más temprano que tarde”.

Cómo son las viviendas

La funcionaria de Obras de Arquitectura y Viviendas, Nancy Daglio, informó que cada unidad tiene una superficie de 57 metros cuadrados cubiertos.

Las casas cuentan con tres ambientes: dos dormitorios, un estar-cocina-comedor y un baño amplio. También incluyen un sector destinado a la instalación de lavandería.

La construcción es tradicional, con ladrillo hueco, estructura de hormigón armado y losa plana. En el exterior tienen revoque común y revestimiento plástico texturado, mientras que en el interior cuentan con pisos y revestimientos cerámicos.

Las unidades se entregan con las instalaciones de agua, electricidad y cloacas. También incluyen los artefactos y accesorios del baño, además de la cocina con mesada y bacha instaladas.

Según explicó Daglio, las obras presentan cerca de un 90% de avance y restan trabajos de terminación de pintura en algunos sectores.

Más viviendas en Villa Mercedes

Poggi adelantó que está en curso el llamado a licitación para construir 300 viviendas en el predio de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

También indicó que continuarán las validaciones y los próximos sorteos para definir a los siguientes preadjudicatarios.