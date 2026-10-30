Javier Milei recibirá al papa León XIV en el aeropuerto el 8 de noviembre

El Gobierno analiza transmitir por cadena nacional algunos momentos de la llegada del pontífice, que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión el domingo 8 de noviembre, según confirmó el secretario de Culto, Agustín Caulo. El Gobierno también evalúa transmitir por cadena nacional algunos momentos de la llegada y de la agenda del pontífice.

“Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos”, afirmó Caulo en declaraciones a radio Mitre. El funcionario precisó que la intención oficial es compartir el acontecimiento con la población y que todavía se analiza qué actividades podrían ser transmitidas.

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“La intención del gobierno es que lo podamos compartir con todos los argentinos y se está evaluando que haya momentos determinados que se puedan transmitir por cadena nacional, donde el Presidente pueda acompañar a su santidad en alguna actividad”, explicó el secretario de Culto.

La visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú.

De acuerdo con la información difundida, el itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El pedido del Senado

En paralelo, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de declaración para invitar al pontífice a visitar el Congreso y dirigir un mensaje a sus integrantes, durante su visita apostólica o en una futura ocasión.

La iniciativa fue presentada por el senador justicialista José Mayans y contó con el respaldo de representantes de distintos bloques. Además, la Cámara alta solicitó al Poder Ejecutivo que garantice su participación institucional en el encuentro que León XIV mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.