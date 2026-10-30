Halloween 2026 en Villa Mercedes: el Complejo Héctor Aubert se prepara para una fiesta con más de 3.000 asistentes

La celebración se realizará este viernes 30 de octubre y contará con cinco DJ en vivo. Los organizadores anunciaron que quedan las últimas entradas anticipadas disponibles.

Villa Mercedes se prepara para vivir una nueva celebración de Halloween. Este viernes 30 de octubre, el Complejo Héctor Aubert será escenario de una fiesta que reunirá música, baile y una puesta en escena temática, con una convocatoria que, según los organizadores, ya supera las 3.000 personas.

El evento, presentado bajo el lema “El miedo tiene una fecha de inicio”, propone una noche de entretenimiento con diferentes estilos musicales, ambientación especial y la participación de cinco DJ que estarán a cargo de mantener el ritmo durante toda la celebración.

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Cinco DJ para una noche de música y baile

La programación musical contará con la participación de Bianco, Avril, Benja, Valentín y Carla, quienes integran la propuesta artística de esta edición de Halloween 2026.

Los organizadores anticiparon una noche de música continua, con una pista de baile que buscará convertirse en el centro de la celebración.

La convocatoria también invita al público a participar con disfraces y vestimenta temática, una de las características tradicionales de las fiestas de Halloween.

Más de 3.000 personas y últimas entradas anticipadas

A través de las publicaciones promocionales, la organización informó que más de 3.000 personas ya se encuentran dentro de la convocatoria y que la disponibilidad de entradas anticipadas ingresó en su etapa final.

Según indicaron, las localidades se agotaron en algunos de los puntos de venta habilitados, por lo que actualmente las últimas entradas físicas pueden adquirirse en Topline, ubicado sobre calle Pedernera, frente a la plaza, y mediante promotores oficiales.

La importante respuesta del público genera expectativas en torno a una de las celebraciones nocturnas previstas para este fin de semana en Villa Mercedes.

Halloween llega al Complejo Héctor Aubert

La fiesta tendrá lugar este viernes 30 de octubre de 2026, en el Complejo Héctor Aubert de Villa Mercedes, San Luis.

La propuesta combina música en vivo a cargo de DJ, ambientación inspirada en Halloween y una convocatoria abierta a quienes quieran disfrutar de una noche de baile y entretenimiento.

Desde la organización recomendaron adquirir las entradas restantes a través de los canales oficiales y consultar las condiciones de ingreso antes de asistir.

Con los preparativos en marcha y miles de asistentes anunciados, el Complejo Héctor Aubert se prepara para recibir una nueva edición de Halloween en la ciudad.