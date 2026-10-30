Un hombre murió en un accidente laboral con una pala cargadora en San Martín

El hombre, de 32 años, viajaba como acompañante cuando la máquina perdió el control en un establecimiento rural del paraje El Hornito.

Un hombre de 32 años murió este jueves 29 de octubre por la tarde en un accidente laboral ocurrido en un establecimiento rural del paraje El Hornito, en cercanías de la Quebrada de San Vicente, al norte de la localidad de San Martín.

El hecho fue informado a policías de la Comisaría Distrito 27°, dependiente de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 3. La víctima tenía domicilio en San Francisco del Monte de Oro.

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Cómo ocurrió el accidente

Según las primeras averiguaciones, el hombre se trasladaba como acompañante en una pala cargadora mientras se realizaban tareas en el establecimiento rural. La máquina habría sufrido un desperfecto, se detuvo por un instante y el maquinista perdió el control.

Luego, la pala cargadora continuó su marcha sin control e impactó contra unos montes. En esas circunstancias, el acompañante, que iba ubicado sobre el lateral derecho de la máquina, se arrojó al suelo. Finalmente, el vehículo se detuvo contra unas piedras.

Al descender, el conductor constató que el hombre se encontraba tendido en el suelo y solicitó asistencia médica. Minutos después, personal médico del hospital de San Martín que acudió al lugar constató su fallecimiento.

Intervención judicial

En el hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Marcelo Saldaño, bajo la carátula “Averiguación muerte”.

Tras el episodio y las actuaciones de rigor realizadas por el personal policial, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la localidad de Concarán.