El Policlínico de Villa Mercedes avanza con la renovación de nuevos sectores

El Sector 1 de Internación y Endoscopía atraviesan los últimos ajustes, mientras continúan las obras en otros espacios del hospital, con una inversión superior a $5.800 millones.

El Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes avanza con la renovación de distintos sectores de su planta alta. El Sector 1 de Internación y el área de Endoscopía atraviesan los últimos ajustes, mientras continúan las tareas de reconstrucción en otros espacios del establecimiento.

Según informó la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, en el Sector 1 de Internación se realizaron trabajos de limpieza general, retoques de pintura, pulido de pisos y ajustes en los artefactos sanitarios y las instalaciones eléctricas. También se colocó la cartelería interior.

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En Endoscopía se completaron detalles en los revestimientos vinílicos y se instaló una puerta de ingreso automatizada. Además, se llevó adelante la limpieza general del sector.

Trabajos en internación y áreas técnicas

La segunda etapa de intervención en las salas de internación incluye la demolición y el retiro de instalaciones obsoletas, modificaciones en los locales y refuerzos estructurales.

En el ala oeste ya comenzaron las tareas de terminación, mientras que en otros espacios avanzan la ejecución de tabiquería y cielorrasos. También progresan las obras en el núcleo de ascensores, donde se prevé completar durante esta semana la colocación de las puertas.

Además, finalizó la instalación del cielorraso del hall distribuidor que conecta el ascensor con los sectores de quirófanos y la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). En el entrepiso técnico continúan las instalaciones de gases medicinales y electricidad.

Las intervenciones abarcan 3.500 metros cuadrados y cuentan con una inversión superior a los $5.800 millones. Aunque la inauguración formal está prevista para marzo de 2027, se prevé habilitar progresivamente algunos de los sectores intervenidos.

Equipamiento médico y etapas anteriores

En paralelo, el gobernador Claudio Poggi adjudicó la compra de equipamiento médico para los servicios de internación, Endoscopía, guardia y consultorios externos. La inversión supera los $3.465 millones e incluye 106 camas, equipos para cuidados críticos, diagnóstico y procedimientos, además de instrumental especializado.

La reconstrucción del establecimiento fue proyectada en distintas etapas. En fases anteriores, las obras en la planta baja permitieron refuncionalizar los sectores de Maternidad, Obstetricia, Ginecología y Neonatología. También se instaló una nueva terapia intensiva con siete salas y veinte camas, y se incorporaron tres quirófanos.

La primera modernización de la planta alta incluyó el área de quirófanos, que actualmente dispone de siete salas equipadas, y la Unidad de Terapia Intensiva. También se amplió la capacidad de internación con 13 camas generales y cuatro destinadas a aislamiento respiratorio.

Asimismo, se puso en valor el servicio de Anatomía Patológica y se modernizaron los servicios de Esterilización y Odontología, entre otras mejoras.

Como última fase del proceso de reconstrucción, la Provincia firmó el contrato para renovar los espacios exteriores, con una inversión de $496.796.547,73.