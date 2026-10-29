La muestra “Pequeños grandes artistas” reunió obras de niños y jóvenes en la Casa de la Cultura

La exposición fue inaugurada este miércoles 28 de octubre bajo la dirección de la profesora Sandra Garcia y convocó a familias y referentes culturales.

La muestra “Pequeños grandes artistas” fue inaugurada este miércoles 28 de octubre en la Casa de la Cultura, con una exposición que reunió obras plásticas y producciones visuales de niños y jóvenes locales.

La propuesta estuvo dirigida por la profesora Sandra Garcia y presentó trabajos realizados por nuevos talentos infantiles de la ciudad.

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Del acto participaron la viceintendenta Silvina Galetto, el diputado Nicolas Gonzalez Ferro y la subsecretaria de Cultura Marina Lara, junto con otras personalidades vinculadas a la cultura local.

Durante la jornada, familias y amantes del arte recorrieron las galerías creativas y destacaron las producciones exhibidas en la Casa de la Cultura.