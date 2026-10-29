San Luis trasladará una autobomba para rehabilitar el aeropuerto Brigadier Cesar Ojeda

El vehículo habilitado por ANAC será llevado desde el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara a la capital provincial después del vuelo de Aerolíneas Argentinas del jueves.

Una autobomba del Estado sanluiseño será trasladada a la ciudad de San Luis para permitir la rehabilitación de las operaciones en el aeropuerto Brigadier Cesar Ojeda, que permanece bajo la órbita de Aeropuertos Argentina 2000.

El vehículo opera actualmente en el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara y se encuentra habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Cuenta con capacidad para trabajar con agua, espuma y polvo, y está especialmente diseñado para prestar servicios en aeropuertos.

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El traslado se realizará durante las primeras horas del viernes, luego del vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas previsto para el jueves por la noche.

La medida fue acordada a partir de las gestiones del gobernador de San Luis, quien dialogó con el presidente de la aerolínea de bandera y con el titular del organismo regulador de la aviación civil para recuperar la funcionalidad del aeropuerto de la capital provincial.

Cuánto tiempo permanecerá la unidad en la capital

Según lo acordado, la autobomba permanecerá en la ciudad de San Luis hasta el miércoles 4 de noviembre, inclusive. Luego regresará al Valle del Conlara para cubrir el servicio del 5 de noviembre.

Para esa fecha, se prevé que la unidad de bomberos perteneciente a Aeropuertos Argentina 2000 ya esté reparada y nuevamente en funciones.