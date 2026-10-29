Una investigadora explicó cómo la luz permite estudiar el funcionamiento del cerebro

La Dra. Ana Anzulovich brindó en San Luis un seminario sobre optogenética, una técnica basada en proteínas sensibles a la luz que permite analizar circuitos neuronales específicos.

La investigadora del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (IMIBIO-SL), Dra. Ana Anzulovich, brindó un seminario sobre el uso de la luz para estudiar el funcionamiento del cerebro y los avances de la optogenética.

La charla de divulgación científica se tituló “Optogenética: Un aporte de las algas al cerebro” y se realizó el viernes 23 de octubre en el Aula 37 del Bloque I. La actividad fue organizada por el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (FQByF-UNSL).

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Los aportes de la optogenética

Durante el encuentro se abordaron los trabajos de Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, distinguidos con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética.

La técnica tiene sus raíces en el estudio de proteínas sensibles a la luz presentes en algas. Su aplicación permitió avanzar en la investigación de las neurociencias mediante la activación o inhibición de neuronas específicas.

Según se explicó durante la actividad, este enfoque contribuye al estudio de circuitos cerebrales vinculados con la memoria, las emociones y el comportamiento.

Reconocimiento a la investigadora

El seminario se desarrolló con el salón completo. Además de seguir la exposición de Anzulovich, colegas y estudiantes reconocieron a la investigadora por su trayectoria.