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29 octubre, 2026 · Provinciales

Una investigadora explicó cómo la luz permite estudiar el funcionamiento del cerebro

La Dra. Ana Anzulovich brindó en San Luis un seminario sobre optogenética, una técnica basada en proteínas sensibles a la luz que permite analizar circuitos neuronales específicos.

La investigadora del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (IMIBIO-SL), Dra. Ana Anzulovich, brindó un seminario sobre el uso de la luz para estudiar el funcionamiento del cerebro y los avances de la optogenética.

La charla de divulgación científica se tituló “Optogenética: Un aporte de las algas al cerebro” y se realizó el viernes 23 de octubre en el Aula 37 del Bloque I. La actividad fue organizada por el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (FQByF-UNSL).

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Los aportes de la optogenética

Durante el encuentro se abordaron los trabajos de Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, distinguidos con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética.

La técnica tiene sus raíces en el estudio de proteínas sensibles a la luz presentes en algas. Su aplicación permitió avanzar en la investigación de las neurociencias mediante la activación o inhibición de neuronas específicas.

Según se explicó durante la actividad, este enfoque contribuye al estudio de circuitos cerebrales vinculados con la memoria, las emociones y el comportamiento.

Reconocimiento a la investigadora

El seminario se desarrolló con el salón completo. Además de seguir la exposición de Anzulovich, colegas y estudiantes reconocieron a la investigadora por su trayectoria.