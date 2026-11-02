El riesgo país superó los 800 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

El indicador elaborado por JP Morgan llegó a 808 unidades por la presión sobre los bonos argentinos, las dudas sobre las reservas y el escenario financiero de 2027.

El riesgo país argentino superó los 800 puntos básicos y alcanzó las 808 unidades, su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025. El salto se produjo tras varias jornadas de presión sobre los activos locales, en un contexto marcado por factores externos y dudas sobre la deuda argentina.

Entre las variables internacionales que elevaron la aversión al riesgo aparecen las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se mantuvieron en niveles elevados; las subas del petróleo; y la persistencia de presiones inflacionarias globales. También sumaron tensión el balotaje de Brasil y las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el martes 3 de noviembre.

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En el plano local, los inversores analizan la capacidad del Gobierno para reforzar las reservas internacionales y afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027, además de los pagos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La percepción de atraso cambiario frente a la inflación, la necesidad de sostener tasas elevadas en pesos y una economía que atraviesa una recesión técnica también forman parte de las preocupaciones del mercado.

La presión sobre los bonos argentinos

Para PPI, los 800 puntos básicos se transformaron en una referencia para el mercado, aunque no garantizan un cambio de tendencia. La firma consideró que una recuperación sostenida dependerá de que comiencen a despejarse las dudas sobre la deuda argentina.

Sergio González, Head de la Oficina de Inversiones de Cohen, afirmó que el mercado espera conocer el equipo económico de Brasil y su orientación fiscal. También señaló que el financiamiento en dólares de 2027 continúa sin definirse, pese a las compras de reservas.

“La combinación de tasas externas altas y dudas sobre la acumulación de reservas volvió a ampliar la prima exigida a los activos argentinos”, indicó un reporte de Vector Investments.

Según GMA Capital, el componente global explicaría 209 puntos básicos del riesgo país, mientras que el componente idiosincrático aportaría 568 puntos básicos. La firma sostuvo que la mayor presión provino de los interrogantes locales y que el ajuste se concentró en la ampliación del canje y en los mayores spreads soberanos.

El mercado observa las elecciones de 2027

Las cotizaciones de los bonos comenzaron a reflejar una mayor atención sobre las elecciones presidenciales de 2027. GMA Capital sostuvo que ese horizonte “comienza a ganar peso en las cotizaciones”.

La consultora vinculó esa percepción con el Índice de Confianza en el Gobierno. Aunque el indicador subió 0,9% en octubre, continuó en niveles débiles. Según sus estimaciones, esos valores se asociarían con una probabilidad de reelección de Javier Milei del 39,1%.

Un reporte de StoneX atribuyó el deterioro de los activos a la política interna y afirmó que el aumento del indicador de JP Morgan refleja un “castigo enteramente local, ligado más a la incertidumbre electoral de 2027 que al programa financiero”.

El analista financiero Christian Buteler planteó una lectura diferente. Consideró que, a un año de las elecciones y sin candidatos definidos, la divergencia del riesgo país argentino frente al de la región respondería más a la evolución de la economía que al riesgo electoral.

Las reservas y el frente cambiario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló compras por USD 1.396 millones durante octubre, de acuerdo con Invecq. Sin embargo, la consultora señaló que la autoridad monetaria permaneció tres jornadas consecutivas sin realizar compras netas en el mercado oficial.

Este lunes, el BCRA no intervino en el Mercado Libre de Cambios para adquirir divisas, mientras el dólar mayorista alcanzó su mayor nivel nominal. Según Invecq, parte de la intervención se trasladó al Tesoro: vendió USD 100 millones durante la primera rueda y recompró USD 44 millones en la segunda.

La evolución de esas operaciones, la reacción del real brasileño y la capacidad del BCRA para retomar las compras estarán entre los datos observados por los inversores. PPI también advirtió que el resultado de las elecciones legislativas de Estados Unidos podría afectar de manera simultánea las tasas de los bonos del Tesoro, el dólar y el apetito por los mercados emergentes.