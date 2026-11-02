Realizaron seis allanamientos por la desaparición de Claudia Rodríguez en San Luis

Los procedimientos se hicieron en el barrio República y estuvieron vinculados con el hallazgo de restos humanos cuya identidad todavía no fue confirmada oficialmente.

Los allanamientos se realizaron este lunes en seis domicilios del barrio República, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, como parte de la investigación por la desaparición de Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal del Departamento de Homicidios con el objetivo de recolectar y secuestrar elementos que permitan avanzar en la causa. Las medidas estuvieron coordinadas por Antonella Córdoba, fiscal de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 2, quien estuvo presente durante los operativos.

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La investigación por la desaparición

Rodríguez fue vista por última vez el 3 de octubre. Los allanamientos se concretaron después del hallazgo de restos humanos, ocurrido el sábado 24 de octubre en una zona del mismo barrio.

Noelia Verón, hermana de Rodríguez, reconoció un tatuaje con el diseño del árbol de la vida en la zona abdominal del cuerpo. Sin embargo, hasta el momento la Justicia no confirmó oficialmente que los restos correspondan a la mujer desaparecida.

Según una fuente vinculada con la investigación, una de las viviendas allanadas estaría relacionada con un hombre de apellido Agüero, señalado por Verón como una de las personas que Rodríguez solía frecuentar.

Qué informó la Fiscalía

Hasta la noche del lunes no habían trascendido detalles sobre los elementos secuestrados ni sobre los resultados de los operativos.

El Ministerio Público Fiscal informó el miércoles 28 de octubre que los resultados preliminares de la necropsia orientaban a considerar que el fallecimiento de la persona encontrada no se habría producido por causas naturales. No obstante, el organismo no precisó cuáles eran los indicios que sostenían esa hipótesis ni confirmó si se investiga un homicidio.

En un comunicado difundido el domingo 25 de octubre, la Fiscalía había señalado que la autopsia ya se había realizado y que se habían enviado muestras a distintos laboratorios. En esa oportunidad, también indicó que todavía no había sido posible establecer con certeza la identidad de los restos.