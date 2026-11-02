Alerta naranja por tormentas fuertes para Villa Mercedes: prevén granizo, lluvias intensas y ráfagas superiores a 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un martes 3 de noviembre con condiciones meteorológicas adversas en Villa Mercedes y sectores del departamento General Pedernera.

Villa Mercedes y localidades cercanas se preparan para una jornada de marcada inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de alertas y estableció un nivel naranja por tormentas para la mañana del martes 3 de noviembre, mientras que durante la madrugada y la tarde regirá una advertencia amarilla.

De acuerdo con la información meteorológica correspondiente al área de Villa Reynolds, las tormentas más intensas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, granizo de distintos tamaños y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

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El escenario también alcanza al área de influencia de Villa Mercedes, donde se recomienda prestar especial atención a las actualizaciones oficiales y adoptar medidas preventivas.

Los horarios de mayor riesgo

Según el esquema de alertas del SMN para el martes 3 de noviembre, la evolución prevista es la siguiente:

00:00 a 06:00 — Alerta amarilla Posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, algunas fuertes, con granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas. 06:00 a 12:00 — Alerta naranja Es el período de mayor riesgo, con tormentas fuertes, algunas severas, granizo de diversos tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. 12:00 a 18:00 — Alerta amarilla Persistirá la posibilidad de tormentas de variada intensidad, aunque con un nivel de advertencia menor.

Durante el período de alerta naranja, el organismo nacional estima precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, valores que podrían superarse de manera localizada. Para los períodos bajo alerta amarilla, los acumulados previstos se ubican entre 20 y 40 milímetros.

Estas cantidades corresponden a los distintos períodos de advertencia y no deben interpretarse como lluvias que necesariamente se registrarán en todos los sectores.

Cómo estará el tiempo en Villa Mercedes

El pronóstico para el martes contempla una temperatura mínima cercana a los 12 °C y una máxima de aproximadamente 23 °C, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas.

Las precipitaciones podrían presentarse desde las primeras horas de la mañana, con episodios de actividad eléctrica y períodos de mejoramiento temporario durante el día.

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM) también anticipa un incremento de la inestabilidad para el martes, con temperaturas máximas provinciales promedio cercanas a los 27 °C y viento predominante del este, acompañado por algunas ráfagas.

Qué sucederá en las localidades cercanas

El sistema de mal tiempo no estará limitado al radio urbano de Villa Mercedes. Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse a sectores del departamento General Pedernera y otras regiones de la provincia.

Localidades como Justo Daract, Fraga, Juan Jorba y San José del Morro deberán seguir los avisos correspondientes a su ubicación, debido a que los fenómenos pueden presentar diferencias de intensidad y duración entre zonas relativamente próximas.

En el resto de San Luis, el mapa del SMN muestra distintas categorías de advertencia para el martes, con áreas bajo alerta naranja y otras bajo alerta amarilla. La situación meteorológica también comprende sectores de Córdoba, La Pampa y otras provincias del centro del país.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente al nivel naranja, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda reducir los desplazamientos innecesarios, permanecer en construcciones cerradas y evitar circular por calles anegadas.

También aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener despejados desagües y sumideros, alejarse de puertas y ventanas durante los fenómenos intensos y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a las viviendas.

Ante la presencia de descargas eléctricas, se recomienda no permanecer debajo de árboles, postes ni estructuras expuestas.

El miércoles llegarían mejores condiciones

Para el miércoles 4 de noviembre, el panorama meteorológico presenta una mejoría. Se espera una jornada con mayor presencia de sol, menor humedad y un descenso de las temperaturas mínimas.

En Villa Mercedes, los valores podrían ubicarse alrededor de los 10 °C de mínima y 25 °C de máxima, mientras que la REM anticipa condiciones generales de buen tiempo para gran parte del territorio provincial.

Las alertas pueden actualizarse según la evolución de los sistemas meteorológicos. Por ese motivo, se recomienda consultar periódicamente la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional — Sistema de Alertas y Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis.