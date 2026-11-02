Una familia de Texas, con dos niños de 2 y 4 años, murió en el avión que se estrelló en Florida

Adam Robinson, Helen Sharp y sus hijos Emma y Charlie fallecieron junto con otras cinco personas cuando el Learjet 60 cayó cerca de Greenacres, en el condado de Palm Beach.

Una familia de Texas murió cuando el Learjet 60 en el que viajaba se estrelló cerca de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida. El accidente ocurrió el domingo 1 de noviembre y dejó nueve víctimas fatales.

Los fallecidos fueron identificados como Adam Robinson, de 45 años; su esposa, Helen Sharp, de 40; y sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. En el avión también viajaba Anita Maria Cetina, la niñera de los niños, además de la pareja conformada por Rachael Reed y Charmi Fehr.

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El vuelo partió de Texas rumbo a las Bahamas

La aeronave despegó de Austin, Texas, alrededor de las 10.37 con destino a las Bahamas. Cerca de las 12.51, cayó en las inmediaciones de Military Trail y Cresthaven Boulevard, cerca de Greenacres.

El impacto se produjo próximo a un parque de casas móviles y obligó a evacuar a aproximadamente 600 residentes. Según la información disponible, ninguna persona que se encontraba en tierra resultó herida.

Las autoridades todavía no establecieron la causa del accidente. La investigación busca determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo y por qué el avión perdió el control.

La investigación de la NTSB

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) analiza indicios de que el Learjet 60 pudo haber perdido componentes antes de tocar tierra. Tom Chapman, integrante del organismo, señaló que los investigadores detectaron señales de una posible desintegración en vuelo, aunque aún no determinaron qué piezas se habrían desprendido ni si ese hecho influyó en el siniestro.

Los equipos buscan restos en sectores alejados del cráter, incluidos espacios deportivos, comercios y viviendas. La NTSB pidió a los residentes que no manipulen objetos que puedan pertenecer a la aeronave y que informen cualquier hallazgo a las autoridades.

También intentan recuperar el registrador de voz de cabina. La documentación de mantenimiento indicaba que el dispositivo estaba instalado, pero los investigadores todavía no confirmaron si permanecía a bordo ni si podrá ser recuperado entre los restos.

La emergencia comunicada por la tripulación

Según la información difundida sobre las comunicaciones, a las 12.47, cuando el avión volaba a unos 11.000 metros de altitud, los pilotos informaron que atravesaban hielo transparente leve y turbulencia moderada.

La tripulación recibió autorización para ascender a aproximadamente 11.300 metros. Menos de 30 segundos después, comunicó que descendía, emitió una llamada de emergencia y reportó una condición de exceso de velocidad.

La NTSB deberá establecer si el hielo, la turbulencia, una eventual falla estructural u otros factores estuvieron vinculados con la caída.

El mensaje de los familiares

En una declaración conjunta difundida en Facebook, los familiares confirmaron las identidades de las víctimas y agradecieron el trabajo de los socorristas, investigadores y habitantes del condado de Palm Beach.

El comunicado describió a Robinson y Sharp como padres dedicados y afirmó que sus hijos eran “la luz de sus vidas”. También expresó acompañamiento a las familias de los dos pilotos y pidió privacidad mientras se organizan los homenajes.

Los allegados indicaron que informarán los detalles de los servicios conmemorativos una vez que concluyan los preparativos.

Con información de: Palm Beach Post.