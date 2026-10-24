El tomense Alfredo Rojas se consagró campeón mundial de powerlifting en Polonia

El atleta de La Toma ganó el torneo completo y batió el récord mundial de sentadilla con una marca de 295 kilos en Pabianice.

Rojas, atleta de La Toma, se consagró campeón mundial de powerlifting en Polonia y volvió a ubicar a San Luis en lo más alto de la disciplina. El deportista logró además un récord mundial en sentadilla, al levantar 295 kilos.

La competencia se desarrolló en el pabellón MOSiR Włókniarz, de la ciudad de Pabianice, y reunió a más de 600 atletas de más de 30 países. Rojas representó a La Toma, a la provincia de San Luis y a la Argentina junto con el Team Rojas/Ramsés II.

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Campeón en powerlifting completo

Durante la primera jornada, el atleta compitió en la modalidad de powerlifting completo y obtuvo el título mundial. En esa prueba registró marcas de 320 kilos en sentadilla, 175 kilos en banco y 290 kilos en peso muerto.

Al día siguiente, pese al desgaste físico de la competencia anterior, participó en la prueba específica de sentadilla. Allí levantó 295 kilos y estableció un récord mundial.

Una trayectoria internacional

Antes de su participación en Polonia, Rojas había conseguido récords continentales con 320 kilos en sentadilla y 305 kilos en peso muerto.

Entre sus principales antecedentes figuran el subcampeonato mundial obtenido en la República Checa en 2018, el título conseguido en Las Vegas en 2019 y el doble campeonato alcanzado en Camboriú, Brasil, en 2025.

El Diario de la República había informado en noviembre de 2025 que el deportista se preparaba para competir nuevamente en Polonia. Tras su consagración, Rojas regresará a La Toma, donde sus vecinos y seguidores expresaron su reconocimiento a través de las redes sociales.

Con información de: eldiariodelarepublica.com

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